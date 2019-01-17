【梅根】Meghan為碧咸嫂再犯規　新寵手袋被指有Céline影子？

一直以來，英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）都成為外界的焦點人物，尤其每每出席活動的衣著打扮均會成為眾人的討論話題。 無他，只因一方面，Meghan擁有絕佳時尚觸覺；另一方面則抱一副看戲的心態，看看她還會犯下哪些王室規矩，而近日她所使用的手袋則成為另一話題。

早於去年11月，全球時尚數據平台Lyst公布多個排行榜時，其中Meghan就列入最具影響力的時尚名人（The Celebrity Fashion Influencers）的第三名，可見她的打扮深深影響了一眾女生。雖然Meghan是王室成員，但從過去她的衣著中亦沒有理會任何王室規條，先是以黑色開衩長裙、金色手鐲造型出席英國時尚大獎（The British Fashion Awards）擔任頒獎嘉賓，全身上下均觸犯王室的禁忌。

梅根（Meghan Markle）早前出席探訪慈善機構Smart Work活動時所穿的Gianvito Rossi高跟鞋和Victoria Beckham手袋，成女生們的討論話題。(GettyImages)

再來是近日探訪慈善機構Smart Work時穿上了一對Gianvito Rossi透明色拼乳牛圖案的高跟鞋，除了鞋款令人議論紛紛外，其手袋亦受到關注。Meghan一如既往，沒有使用王室規定的cutch款式，但是次並沒有選擇她的所愛Strathberry手袋，反而是用上Victoria Beckham黑色箱形手挽袋。

梅根（Meghan Markle）於上個聖誕日，揹上了Victoria Beckham的Powder Box手袋。(GettyImages)

其實，Meghan已不是第一次選擇Victoria Beckham的手袋。上個聖誕日，與哈里王子、威廉王子、劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）到聖瑪麗莫德林教堂（St. Mary Magdalene Church）出席崇拜時，她就用上了Victoria Beckham的Powder Box手袋，可見Victoria Beckham品牌的手袋款式已成為她近日的新寵。

到底該品牌除了是碧咸太太Victoria Beckham所創的同名時裝品牌外，還有什麼吸引力令Meghan也成為它的追捧者？

品牌Victoria Beckham已成立了10年，主打年輕女士市場，其出品不單有成衣，亦包括手袋。品牌的風格如創辦人自身的打扮風格一樣，同樣熱愛簡約，所設計的款式大多帶俐落線條感與追求細節位，務求既簡約大方又獨特，而且令款式能夠更長興，甚至更被人形容品牌帶點「Phoebe Philo時期的Céline」的感覺，只因同屬極簡格調。

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Powder Box

Powder Box的款式簡約，尺寸雖小但仍能放置女生外出時的所需品。(victoriabeckham.com)

Meghan在聖誕日所用上的Powder Box是品牌於2018年早秋系列的款式，官方網站售約HK$‌18,500。同樣是貫徹品牌的簡約主義，不過外形方面卻來得精緻特別。如手袋的名字一樣，其外形為一個長方形盒子，搭配弧形手帶，充滿復古的味道。細小的手袋內，附有鏡子和唇膏暗格，已足夠擺放女生們平日外出時的所需用品了。

Vanity Box Leather Tote

Vanity Box Leather Tote外形方方正正，具金色金色方形扣及裝飾，打造高貴感。(mytheresa.com)

至於，於探訪慈善機構Smart Work的當日，Meghan就用上了Victoria Beckham的Vanity Box Leather Tote，售約HK$‌16,000。運用全牛皮的材質於方方正正的手箱形款式上，更見堅挺，而且同樣具復古格調，全因當時這個手袋款式的設計靈感亦來自Victoria Beckham的化妝盒，內部附上一面大鏡子。而外形方面，亦以黑色為主色，在開口位配上一個金色方形扣，以及底部設有4個金色裝飾，塑造簡約奢華感。

一向是女生們Fashion Icon的Meghan，經她用上Victoria Beckham手袋後，未知會否帶來如上次使用Strathberry手袋後的一波搶購熱潮？

更多Victoria Beckham手袋款式，當中又會否是下一個Meghan會揹上的款式？

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（資料來源：Who What Wear）

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