無懼#10yearchallenge：宋慧喬、全智賢、金泰希凍齡有術全靠…

上星期網上突然興起#10yearchallenge。 十年時間話長唔長，話短唔短，卻足以令人變得衰老。就算你有女神級的樣子，亦要憑藉無比的努力，才可以於下個十年，無懼挑戰10 year challenge。

上星期跟大家分享了幾位日本幾位一線女星這十年間的保養方法。今個星期講講韓國幾位逆齡女神。

這幾位韓國幾位一線女星就算結婚生子之後，依然毫無老去的跡象，靠的是不懈的努力！

宋慧喬

（圖片來源：ig@kyo1122）

講起最逆齡有術的女星，絕對要提宋慧喬！自‎1996年出道起，宋慧喬一直深受大眾歡迎。在這二十多年間，她的膚質不單沒有變差，更愈見白哲嫩滑，日夜拍戲同樣零皺紋，身材亦愈見窈窕（現時她比剛出道時，足足輕了17kg！），完全沒有快將40歲的痕跡。

到底她是如何做到的？大家快點學起來！

按圖查看宋慧喬保養秘訣：

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全智賢

（圖片來源：pinterest）

於2001年，全智賢憑藉大熱電影《我的野蠻女友》，一舉成為無人不曉的巨星。轉眼間，全智賢同樣已成為一位年屆37歲的母親。然而，在她身上同樣絲毫不見歲月留下的痕跡，早幾年她在電視劇《來自星星的你》的妝容打扮更成為大家瘋狂模仿的對象。

她之所以成為逆齡女神，同樣因為在日常生活上極為自制。

按圖查看全智賢保養秘訣：

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金泰希

（圖片來源：ig@photokyj80）

自結婚之後，女神金泰希近乎絕跡於幕前。去年接受訪問時，她提到：「年齡增長是一件很正常、自然的事，比起讓自己看起來更漂亮，我更希望維持自然而舒適的狀態，不論是演戲或是生活」。

然而，就算已經年屆38歲，白皙細緻的肌膚以及窈窕的身型與18年前剛出道時沒甚分別。一起來看看金泰希的保養祕訣吧。

按圖查看金泰希保養秘訣：

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