上班族注意：足科醫生指出原來這款平底鞋好傷腳！

香港地斜路多，對於一眾喜歡穿高跟鞋的女生而言是個先天缺憾。筆者就曾經好幾次差點穿著高跟鞋在中環拗柴。就算沒拗柴，腳指都承受著十級痛楚，更於長期摩擦之下變形起繭。

亦是因此，香港不少女生都愛穿平底鞋，甚至波鞋上班。當中，芭蕾舞鞋更是不少上班族的最愛，貪其舒服之餘又不失優雅感覺。然而一眾芭蕾舞鞋控要留意了：芭蕾舞鞋原來非常傷腳！

（圖片來源：IG@fashionista_com）

洛杉磯一位足部健康專家Benjamin Tehrani指出，儘管芭蕾舞鞋看起來很優雅，但因為鞋底太薄，而且絕大部份芭蕾舞鞋都沒有吸震功能，因此會令足部缺乏足撐，久而久之形成足底筋膜炎。另外，芭蕾舞鞋缺乏足背保護的設計，更容易讓足部因為摩擦而受損。

（圖片來源：pinterest）

由此，Benjamin Tehrani提醒各位女生不要長期穿著芭蕾舞鞋，更不應穿著芭蕾舞鞋散步，否則會為足部帶來傷害。

一眾貪圖舒適又愛美的女生不用擔心！儘管芭蕾舞鞋是打造法式穿搭的重要元素之一，不過你亦可以找到同樣舒適又好看替代品，如今季大熱的ankle boots或loafers都是優雅又護足的好選擇，走street style的朋友則可以入手波鞋，同樣時髦又好看。

而在選擇任何鞋子時，務必緊記以下四個原則，就可以確保足部健康：

1）選擇有堅硬護跟，以確保步態穩定度。



2）選擇有柔軟彈性鞋跟的鞋子，以減低腳跟著地時的衝擊。



3）最好選擇有1-2cm鞋跟的鞋子，降低行走時小腿與阿基里斯腱的張力。



4）最好選擇鞋底具有弧度的鞋子，以減低足底筋膜拉扯。

CHANEL Mary-Jane shoes

+ 9 + 8 + 7

資料來源：whowhatwear.com

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