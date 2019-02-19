158cm日本輕熟女靠小技巧襯多層次穿搭　360度展示顯高、顯瘦秘訣

大部份日本女生的身高偏向嬌小，不足160cm的身高，不過她們善於運用小技巧達至顯高、修長身形效果，除了拍照時擺出前後腳的必殺技甫士，最重要的更是掌握好能拉長身形的穿搭技巧。

日本女生Reiko也一樣，身高只有158cm，但她卻會利用不同服裝修飾身形比例。另外，育有一子的她除了會穿著輕熟打扮外，有時亦會穿上碎花款式、短裙與牛仔褲等休閒打扮，大展年輕活力的一面。

技巧一：只將上衣前幅「攝入」褲／裙內

嬌小女生想要顯高，必定要選擇高腰款式。(reikotokiyoshi@Instagram)

嬌小女生最顧忌的衣服便是長身和闊身，一來顯矮，二來身形嬌小沒足夠高度支撐起服裝，容易造成衣不稱身感覺，故此在挑選服裝時最好選擇合身、短身的服裝。想要顯高，可利用短身上衣搭配牛仔褲、闊腳褲、裙款。剪裁方面亦要選擇高腰款式，令腰線盡量拉高，雙腿比例看起來更長。

如果不是穿短身上衣的話，想要拉長腰線亦可把上衣攝入下身服裝內，讓身形比例變好。冬天毛衣厚重，不妨像Reiko一樣只將前方衫身攝入褲／裙內，既能突顯腰線，又有隨性感覺。

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技巧二：多層次穿搭

只要選擇合身剪裁，也不會形成臃腫的效果。(reikotokiyoshi@Instagram)

然而，誰說嬌小女生就只能單靠露腿顯高、身上不能太多Layering？Reiko就作了一個最佳示範，嬌小女生穿上多層次的服裝也相當好看。她經常都會選擇長身連身裙配上牛仔褲，都是讓人看起來感覺難於駕馭的組合。關鍵是，她堅持只選擇九分長度牛仔褲，配上高跟鞋，露出腳踝部位，讓身段看起來顯得修長。若你是不太習慣穿高跟鞋的女生，建議可選擇至少1吋半後跟的牛津鞋。

Reiko有時也會選擇以長身上衣配搭半身裙，雖然她會穿上絲襪，但她仍會選擇高腰、長度至小腿的款式，全以拉長身形比例為目標。

技巧三：外套的另類扣法

穿上外套時，只需掌握一個小技巧就能顯高、顯瘦了。(reikotokiyoshi@Instagram)

遇上像近日帶有涼風、乍暖還寒的天氣，需要穿上外套保暖。只要輕輕做一個小動作則能改變臃腫、顯胖、顯矮的情況了。Reiko會於穿上外套時，只扣上外套最下方的的鈕扣或拉低一邊肩膀，不但整體感覺時尚，視覺上也避免了穿外套顯得身形臃腫這問題。這招亦非常適用與朋友拍照時使用，讓你不會「撐爆螢幕」。

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