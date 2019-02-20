【Karl Lagerfeld逝世】Zara疑辱華雀斑女　曾為CHANEL老佛爺愛將

Karl Lagerfeld昨（19/2）因病逝世，終年85歲。不只CHANEL，時尚界痛失巨人，除了傷感，更令人懷念他一手捧紅的一眾模特兒及其獨特審美觀。 除了被Karl Lagerfeld捧為掌上明珠，形容為「Beauty Strange」的超模Cara Delevingne，最近在Zara疑辱華事件中的女主角，雀斑女李靜雯亦是CHANEL旗下猛將，多次被Karl爺選中為CHANEL行騷。對於中國不被接受的「美」，相信Karl 爺另有解讀。

早於2015 S/S的CHANEL春夏時裝周，到CHANEL剛過去的2019 S/S高訂天橋，皆看到李靜雯的蹤影，圖為2019 CHANEL S/S Ready-to-wear。（品牌圖片）

最近Zara選用雀斑中國模特兒李靜雯為品牌拍攝美容產品照時，竟觸發了一場辱華事件。中國網民因模特兒滿臉雀斑而指品牌有意辱華，Zara則以「審美觀不同」解說。有人說中國人沒雀斑別刻意醜化，但更多人認同李靜雯的雀斑美，當中一定包括剛逝世的時裝巨人Karl Lagerfeld。

早於2015 S/S的CHANEL春夏時裝周，到CHANEL剛過去的2019 S/S高訂天橋，皆看到李靜雯的蹤影。在剛過去的2019 S/S高訂天橋，李靜雯更是首位亞裔出場模特兒（出場序第五位），表現非常亮眼。雖然Karl Lagerfeld沒正式在公開場合點名稱讚李靜雯的另類美，但想知道老佛爺的審美觀，或許他曾在訪問中如此形容自己最喜歡的模特兒Cara Delevingne，便能略知一二。「她不是很標準突出的美人。不是有句說話指『如果在比例上沒有一點怪，便稱不上美麗』。」Cara Delevingne比男人更粗的粗眉固然是她的標記，同時靜雯的雀斑美也是一種。在CHANEL的天橋上，無論妝容多濃多厚，她的雀斑永遠被保留、沒有遮蓋。Karl Lagerfeld的獨到審美，從不讓人失望。

在CHANEL的天橋上，無論妝容多濃多厚，李靜雯的雀斑永遠被保留、沒有遮蓋，圖為剛過去的2019 S/S CHANEL高級訂製天橋。（品牌圖片）

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回顧Zara疑辱華事件

Zara於2018年年底美國官網率先出售唇膏系列，價錢實惠、法國製造的條件於當時獲得極大的關注聲音，更讓美國以外的女性期盼品牌能盡快產品推出至其他國家與地區，沒料到相隔兩個月後，Zara於微博上公佈唇膏系列已正式於中國官方網站獨家發售時，竟觸發了一場辱華事件。

Zara宣傳照模特兒由中國模特兒李靜雯擔任，但臉上的雀斑卻被指辱華。（ZARA微博）

所用上的宣傳照模特兒由中國新生代超模李靜雯擔任，宣傳照內的她化上淡妝，展視新推出唇色，不過就沒有遮蓋臉上雀斑這點引來網民批評，發佈「對不起，我們亞洲女性沒有雀斑」、「模特兒拍成這樣，是想嘩眾取竉還是在醜化亞洲人？」等等的言論。雖然亦有部份留言指出這樣便說Zara辱華未免太兒戲、李靜雯也很漂亮等正面留言，但也未能平息另一邊廂的火頭。

Zara就此事解釋並沒有刻意醜化亞洲女性，宣傳照所用的模特兒是由西班牙總部挑選，而宣傳對象是全球，不是只針對中國市場，而且照片是在自然狀態下拍攝，完全沒有PS，只是大家的審美觀而引發誤會。

網民對Zara彩妝產品宣傳照的批評：

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「雀斑女」李靜雯是如何崛起，成CHANEL天橋常客?

一批網民除了指責Zara外，言語間亦對這位宣傳照模特兒的外貌作出批評。不過，該名模特兒李靜雯則是屬於國際級的模特兒，雖然一臉雀斑，眼神帶不屑挑釁性，不走甜美路線的她，卻多次為CHANEL行騷，成為Karl Lagerfeld常用模特兒之一。

李靜雯曾替多個一線大牌行騷。(Getty Images)

16歲已進入模特兒行業，但主要以平面廣告為主，在T台上未有太大的發展，直到2014年為Marc Jacobs於秋冬時裝周內走秀，得到關注，成為了一匹黑馬，隨即登上了Vogue China、Elle Italia的封面。同年更在Elle UK所舉辦的Style Awards（風格人物大賞）上獲得「年度模特兒新面孔」大獎，亦得到Victoria Beckham、Calvin Klein等品牌的廣告機會。

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一炮而紅的李靜雯並沒有停下來的機會，反而機會越來越多，所接洽的工作品牌越來越具名氣。當時還是新星的她，在2015四大國際時裝周的參與度十分輝煌，總共囊括了38個時裝品牌，當中包括Chanel S/S 15 Show、Hermès S/S 15 Show、Louis Vuitton Cruise 2015 Show以及Burberry Prorsum S/S 15 Show等大品牌，成為名符其實的模特兒霸主，更榮登Models.com的Top 50排行榜，該排行榜是以模特兒的走紅程度、透過大品牌的廣告、知雜名誌封面的數量作計算，極有權威性。直至今個年度，仍能於Chanel、Dior、Tory Burch等多個品牌中看到李靜雯的蹤影，包括剛過去的CHANEL 2019 S/S高訂天橋。

後記：如何定義美？

中國網民介意的是李靜雯臉上的雀斑，認為Zara是故意找有雀斑的模特兒影射亞洲人，但其實在外國亦有過不少帶有雀斑且並不太會遮蓋臉上雀斑的當紅模特兒，如有精靈名模之稱的Lily Cole、為Vogue、Gucci拍攝過廣告的非裔美國人與菲律賓血統模特兒Salem Mitchell。

對於美與不美，其實只是一個個人觀感，「甚麼才稱得上是美麗」這條問題於每個人的口中所得到的答案也不相同，而審美的想像與延伸，有接納與被接納，教育與被教育的勇氣和體會。Karl Lagerfeld由設計、選人、到創意場景，全教筆者什麼是美學。他的離開之於筆者，除了是痛失時裝設計界巨人，更是失去對美感追求達如此獨到、極致的人的遺憾。

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