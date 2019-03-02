【CHANEL SS19】重塑經典袋款　玩味飾物成矚目must have item！

未知是不是因為溫室效應影響，香港今年竟無冬天，更早在二月已經20幾度，在街上遇見有人穿短袖亦毫不出奇。 找不到合適的天氣穿上端莊且溫柔的冬裝，亦要在熱情的夏季穿得好看。CHANEL今年的春夏新裝每件都讓人怦然心動，必定成為大家今個夏天的must-have item！

CHANEL 2019年的春夏新裝賣點在於用色悅目又亮麗，除了有標誌性的黑與珍珠白外，還有鮮黃、沙金、淺褐、 粉紅、海藍、薄荷綠、深藍，以及用以點綴的大紅，亦有洋傘印花圖案與彩色圓點、金沙及貝殼圖案的刺繡，無不為優雅嫵媚的CHANEL加添了幾分熱情與活力。

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今季CHANEL於用料方面及設計方面同樣為人帶來耳目一新的感覺。除了運用經典的軟呢質料之外，亦運用了斜紋棉布、軟呢、雪紡、縐織物、蕾絲、斜紋棉布、牛仔布、皮革及府綢等布料，勾勒出一系列輪廓鮮明的春夏服裝。

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變奏版經典套裝演變為闊膊喇叭袖剪裁，還有半截裙開側處露出內層的迷你短裙，以及展現女性身材線條的連身褲等，都充滿著炎夏的慵懶與性感。

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當然少不了女生最愛的手袋！CHANEL今季推出充滿玩味的手袋貝殼形手袋以及小沙灘球形晚裝手袋，若然再配上軟木鞋底拖鞋，必定讓你成為全場焦點！除此以外，CHANEL今季亦有推出夏日感十足的彩色網袋及皮革柳條相機箱，不失為夏日袋款的另一好選擇。

此外，「雙肩揹法」也是焦點所在。模特兒示範了矚目的鑲嵌珍珠雙袋設計，未知會否成為下季大熱？而經典不敗的 CHANEL CLASSIC BAG以及BOY CHANEL亦有推出變奏版本。 CHANEL CLASSIC BAG在今季推出了軟呢滾辮、繡洋傘圖案款式、毛圈織物款、以及配上大圓珠手挽的設計；BOY CHANEL則添上了皮革拼軟呢的面貌，每款都引人入勝。

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不少女生都覺得夏季服裝比冬季的單調，在換季之時總覺得有點失落。貼心的CHANEL明白女生的心事，今季除了推出大耳環外，亦有長鏈串，吊墜珠鏈、粗手鐲、充滿墜飾的Chanel腰鏈、以及流蘇編織帽，都可為造型加添不一樣的亮點。當中CHANEL字樣「分拆成兩半」的設計出現在不少配飾上，例如是有CHA與NEL為一對的耳環，把玩味發揮得淋漓盡致。

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