【CHANEL】老佛爺Karl Lagerfeld再見！告別騷最感人的5個時刻

上月老佛爺Karl Lagerfeld因病離世，讓大家痛失一代時裝大師，讓人惋惜。他於生前親自監督與設計的系列，早幾天於巴黎時裝秀亮相，理所當然成為大家的焦點所在。

整個秀場彌漫著他的身影以及大家對他的不捨之情，而CHANEL作為他36年來的老僱主，亦別有用心地構想出多個紀念他的方式，全都非常催淚。現在讓我們再次回顧這場秀，再一次悼念這位畢生致力於時裝設計的大師。

（圖片來源：IG@chanelofficial）

邀請卡

CHANEL特意在邀請卡上繪畫上Karl Lagerfeld與Coco Chanel女士並肩同行的素描，並加上「THE BEAT GOES ON」，猶如跟大家說縱然他與Coco Chanel女士離開人世，但精神猶存，十分催淚！

開幕

在時裝秀開始前，一眾模特兒站在舞台上，與秀場的人一起默哀一分鐘，以悼念一代時裝大師。場內隨之播起老佛爺回顧當年接下CHANEL工作時的一段獨白：「這個牌子現在一團糟。在當今時尚世界裡，品牌都在思考如何重構形象，當年可沒人這麼想。然而當年的我不知道為什麼，對這件事充滿興趣！ 因此當CHANEL再一次邀請我，我便答應了這份工作。縱使每個人都對我說成功的希望渺茫，但於我而言，這是我第一次可以知道這個品牌可以重現昨日輝煌，甚至變得更時髦，就連英國女王都會愛上！我對這件事的印象特別深刻：當女王下車並看到我們正在用鮮花裝飾店舖裏的家具，她說：『這就像是漫步在畫中似的！』我永遠不會忘記這一幕。」

場地佈置

CHANEL向來在秀場上都大花心思，每次都可以為觀眾帶來意料之外的驚喜。這次時裝秀再次於巴黎大皇宮舉行，整個秀場幻成一個寧靜的山中小村，更在天橋入口處搭建了一間叫「Chalet Gardenia」的木屋，據悉是向老佛爺的故鄉（德國）致意。

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模特兒

名模Cara Delevingne雖然近年執意轉型成為演員，不過今次亦特意再次走上T台，成為是次時裝秀的開幕模特兒，以紀念她與老佛爺的交情，以及老佛爺對她的寵愛。

另外，今次時裝秀亦出現了多位老佛爺生前的愛將，如Kaia Gerber及Penelope Cruz，西班牙女星Penélope Cruz亦化身成為模特兒之一，手執一朵白玫瑰走上T台向老佛爺致意。

閉場歌曲

最後時裝秀以David Bowie的〈heroes〉畫上句號。Fendi在早前的米蘭時裝周中，同樣選用了這首歌作為閉場歌曲。

眾所皆知老佛爺生前特別喜歡歌手David Bowie，今次CHANEL選用這首歌，藉以感謝他在承傳品牌的風格之餘，亦讓CHANEL變得更活潑以及現代化，創造一代人的集體回憶。現場所有觀眾站立拍掌，有些模特兒則忍不住流下淚來，不捨地與老佛爺作最後的道別。

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