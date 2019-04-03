【髮型瘦面】有村架純大臉被指是麵包超人　全新髮型營造小臉效果

日本新晉女星有村架純五官精緻，氣質清秀，出道不久旋即成為一線女星，片約及廣告接踵而來。然而因為一張大臉，她常常被網民取笑是「真人版麵包超人」，更嘲諷她的臉比起同台男星都要大。

《雛鳥》劇照

最近她剪了一頭時下流行的短髮，不單好看得讓人心動，更可營造小臉效果！成也髮型、敗也髮型，擁有一個好的髮型就自然可以「瘦面」了。

（圖片來源：IG@kasumi_arimura.official）

時下流行「巴掌臉」，認為臉蛋小得宛如一個手掌的大小即是美麗。筆者屬於先天臉大的女生，即使不用拋頭露面，也都明白臉大的人心有多苦。93年出生的有村架純，本著要成為演員的決心，於2008年參加FLaMme選拔考試，卻因談吐和身材太胖而落選。為了可以完成夢想，她努力減肥及學習談吐禮儀，終於成功入圍，並在2010年正式出道。

出道後她一直努力工作，亦努力減肥，絕不讓身型有任何復胖跡象。只是，就算她的四肢再瘦，她的臉多多少少帶點肉肉，有時腫起來，臉更圓到有點方。

其實世界上只有極少數女生可以擁有巴掌臉，有村架純臉的大小對於一個平凡人而言實屬正常。不過，女生總希望自己的臉看起來可以愈小愈好。只要遵守以下do's and dont’s，大家也可以如她一樣以髮型「瘦面」。

DON'T：扎頭髮

（圖片來源：IG@kasumi_arimura.official）

在電視劇《雛鳥》中，她以馬尾造型示人，大臉即時曝光，嚇壞許多網友。其後她在節目《嵐的大運動會》，為了方便玩遊戲，她再次紮起馬尾。網友紛紛在網上留言，指她：「明知道不好看，怎麼還願意這樣上鏡頭」、「雖然不是第一次看到，但還是看一次，驚一次！」

對於大臉女生而言，頭髮真是最好的掩飾工具，讓臉看起來比較小。因此，「把頭髮扎起」絕對是大臉女生的大忌，等同於將自己最大的缺點完全暴露於人前。如想營造小臉效果，記得就算其他女生扎起頭髮有多好看，大臉的你如非必要就不要扎頭髮了！

+ 5 + 4 + 3

DON'T：長直髮

（圖片來源：pinterest）

除了別把頭髮扎起外，長直髮亦是大臉女生的大忌。

雖然說頭髮是營造小臉的最佳工具，但是若然你如有村架純一樣，是因為下半張臉太多肉，又或是因為下顎骨明顯，所以顯得下半張臉特別大的話，一把柔順的長直髮很有可能反而成為傷害你的凶器。

因為一把又長又直、毫無造型及曲線可言的長髮，不過是以另一種方式展現你的大臉而已。因此，大臉女生記緊要遠離超貼服的負離子直髮。

DO：營造空氣感

（圖片來源：IG@kasumi_arimura.official）

若想以髮型遮掩大臉，首先要了解自己的臉型，因為不同的臉型有不同的解決方法。

如果你像有村架純一樣，是因為下半張臉大才顯得臉特別大的話，就應重點遮住臉的下半部分。在她還是長直髮時，造型師常常會特意讓頭頂的頭髮蓬鬆一點，打造自然的空氣感，也會特意內捲髮尾，以髮型「隱藏」過寬的臉。

現在她剪了一頭時下最流行的及肩長髮，側分瀏海可以有效遮蓋大額頭，宛如波浪般的微曲髮型除了可以營造成熟美之外，也可以帶來空氣感，頓時讓她散發出不一樣的氣質。

（圖片來源：IG@kasumi_arimura.official）

如果你是因為顴骨過寬而看起來臉大的女生，就不應剪短瀏海的髮型，因為瀏海會突顯顴骨，使得臉看起來更寬。顴骨過寬的女生適合留中分或者是側分瀏海，藉以拉長臉部比例，再把頭髮弄得蓬鬆一點，即可讓臉看起來比較小。

日本有位髮型師常常會利用ig教大家如何以髮型「瘦面」，是個好好的參考：

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