【淘寶掃雷】嚴選5大超高評價店家　CP值高唔撞款　新手也不中伏

跨境電商與網購已經成為現代人必備技能之一，許多網拍商品的質素參差、追加期常讓女孩們紛紛轉戰淘寶，但是淘寶退貨相對麻煩，語言與文化的差異也成為跟賣家溝通的障礙，要怎麼降低踩雷機率是女孩們的一大課題！這次搭編要來跟大家分享收藏夾裏必備的 5 間淘寶賣家！評分高、售後服務好！初次使用淘寶的女孩們不妨參考看看吧！

+ 6 + 5 + 4

馨幫幫 Sinbounboun

馨幫幫是屬於韓系休閒風格的賣家，平價的價格吸引許多年輕族群購買！搭邊本身也購買過一次馨幫幫家的冬裝，「物超所值」是搭編對於馨幫幫家的評價！搭編在篩選淘寶賣家時通常會看網友們的實穿照以及賣家照片的真實性，馨幫幫的照片與實品比對起來是真的沒有誤差的喔！喜歡韓系休閒風格的妳不妨到馨幫幫逛一圈吧！

果果家 GG WOMEN

果果家的風格是屬於個性女孩會喜歡的！休閒中帶有一點叛逆，而且照片取景跟色調都非常一致，版面看起來很舒服，自然也會勾起令人想購買的慾望！帶有一點點成熟風格的套裝，或是俏皮的裙裝都能看出果果家選品的風格。單品的重複穿搭性很高，女孩在逛果果家時也能學習到穿搭技巧呢！俏皮的個性女孩不妨嘗試看看果果家的風格吧！

+ 7 + 6 + 5

elina sea 最小的海

最小的海是搭編的心頭好賣家！已經買過很多次，品質從來沒讓搭編失望過！屬於韓系甜美風格的最小的海，從照片就可以看出賣家的風格，呈現出溫柔舒服的意象，喜歡裙裝的女孩一定不會對最小的海失望！但對比其他的淘寶賣家，最小的海發貨速度平均下來大約一週至兩週，是屬於發貨速度較慢的賣家，無法接受長期等待的女孩可能要斟酌考慮了！（不過對比網拍賣家也算是快很多的了！）

喜歡韓系甜美溫柔風格的女孩千萬別錯過「elina sea 最小的海」。

+ 10 + 9 + 8

MG 小象歐美街拍時尚女裝

風格鮮明的MG小象走的是歐美的青春少女風，一進到首頁就會被鮮明又大膽的色彩所吸引！也不難看出MG小象使用歐美模特兒的原因就是想加深大家的印象，而 MG 小象家的衣服 size 選擇多元！也是許多女孩喜愛他們家的原因之一！

有趣的是！仔細觀察 MG 小象的衣服，也不難從中看到日系與韓系的影子呢（笑）

+ 14 + 13 + 12

沐乃衣女裝

看到店主名稱就笑了，淘寶賣家真是有創意，不管是什麼名字出現在淘寶買家身上都不覺得奇怪呢！沐乃衣是屬於優雅成熟的淑女風格，照片的色調呈現也很有一致性！清楚地描述與柔和色調的照片，讓眼睛看起來很舒適，自然會讓人有一直想按下一頁的慾望！

輕熟女風格在沐乃衣家的巧手之下，都能搭配出恰當的造型！喜歡成熟淑女風格的你一定不能錯過！

+ 9 + 8 + 7

結語： 現在購買淘寶越來越方便了！受夠網拍的歸宿追加以及高價策略了嗎？不妨去淘寶看看吧！其實購買淘寶一點都不難喔！但在購物的同時也要衡量一下錢包的重量喔！

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原文：買淘寶怕踩雷嗎？搭編幫你精選5家評價超高賣家！不藏私清單大公開！

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