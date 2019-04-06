偏黃膚色穿衣須知：別誤墮裸色陷阱　有種色竟有白裡透紅效果！

才過春分不久，感覺夏天就在不遠處。身邊的朋友最近頻頻秘密入手美白防曬產品（不是早說了美白是冬天該做的事了嗎？臨急抱佛腳是沒用的……） 但最弔詭的是，那邊廂晚晚敷美白mask的她，這邊廂的飯局卻穿了一襲駝色裙子出場，不只本來已偏黃的膚色顯得更暗沉，明明幾個月前努力瘦下來的那幾磅，都被那件駝色裙子打回原型。

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亞洲女子才知的苦：不是不想跟陽光玩遊戲，而是曬過後，從不會像西人般通紅發亮，而是悲哀地走向暗黃。問題是，就算左避右避，紫外線總會找到方法到達你的皮膚上。美白防曬功夫是基本，但更重要的是避開某幾種顏色，並在衣櫃中時常準備好「萬能力」看門口。

暗黃皮膚大忌：橙、黃、金

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我知道夏天總是令人蠢蠢欲動，想將鮮色擺上身。但這3種色本來就是為西方女生、或天生異稟地白的女生而設。如果本身膚色已經是偏黃的話，這3種色只會令你黃上加黃（君不記得2年前楊千嬅在演唱會慶功宴上穿上那襲鮮黃色上衣，被取笑似維他檸檬茶？）同樣道理延伸至首飾：假如你皮膚是暗黃路線，最好也不要選擇金色的配件；銀色反而更能提亮你的氣息。

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避得就避：紅與綠

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皮膚偏黃女生的確是苦。對許多女生來說是「戰衣色」的大紅，放在我們身上卻不住散發髒兮兮的感覺；綠色更是見光死，一穿上皮膚馬上黑兩度。所以這兩種色還是避得就避吧。

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別誤墮陷阱：駝色與裸色

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不少人會告訴你，這兩種色比白色更顯瘦－在某些情況下是對的，但不包括擁有偏黃皮膚的女生。這兩種色穿在暗黃膚色上會有奇異的tone on tone效果，不但沒法提亮氣息，除非你身型非常骨感纖瘦，否則其實這兩種色會完全模糊你的身體輪廓，可惡地製造了多塊肉的錯覺。

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暗黃膚色救星：淡粉色系（pale tone color）

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中文翻譯的「淡粉色」其實也不完全正確，因為不只是淺，而是粉色中帶點淡淡的灰。許多人沒留意，其實pale tone color比黑、白、灰更萬能，幾乎任何膚色都能穿得好看。而對暗黃皮膚的女生來說，穿上pale color，尤其是dusty pink，竟然可神奇地製造白裡透紅的效果；在暗黑環境下，竟還有一絲白皙的假像。

永恆互補色：深紫、midnight blue

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紫色與黃色是永恆互補色，相信大家都很熟悉了（再用楊千嬅一頭紫髮做例子）。對於皮膚偏黃的女生來說， 深紫比起黑色是更好的選擇。另一個比全黑更適合暗黃皮膚的是midnight blue（講原諒我不想將它翻譯成午夜深藍……），其冷調與正好與偏黃的調子作出平衡，營造互補、提亮效果。

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白色要小心挑選……

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最後不得不提的是白。其實白色未嘗不是偏黃膚色的好朋友，但重點是，它必需要是「純白」；問題是坊間的白其實都不全然是純白，一不小心選了偏黃的off white就得不嘗失了。保險起見，隨身帶備從office偷來的A4紙，一併上去，誰是人誰是鬼，一目了然。

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