【春日美甲】五個簡單低調Gel甲款　為OL枯燥的生活添上小浪漫

春天總是瀰漫著一種浪漫的氣色，打開Instagram上可以看到四處都是淡粉色碎花裙、芭蕾舞鞋、粉色系的手袋等等，好像每分每秒都想讓你的少女心爆發，但對於上班的OL ，一身過於少女的造型，有礙你的專業度。想低調地感受春天的小浪漫，不妨花點心思在的指甲上，它能讓你在沉悶的工作中帶點樂趣，打鍵盤時，看見美美的指甲，心情也會隨著好起來。

不過指甲彩繪不一定要誇張華麗，有時低調簡約的款式，更能彰顯女生嫵媚溫婉的一面。

1. 小花瓣

所謂柳暖花春，春天令人想起漫天花開的景象，把花卉圖案加入指甲彩繪中，的確充滿春天的浪漫。但一整朵花，又不太時尚；在指甲上加小小的小花瓣，既優雅又充滿時尚感。

▼▼春天當然要配搭清香的小花瓣，溫柔又時尚▼▼

+ 7 + 6 + 5

2. 明亮的邊線

有時候，不一定要把指甲塗得滿滿，「留白」才是最高的境界，塗上透明的甲油，再加上明亮的邊線，已經十分好看。

▼▼「Less is more」——有時指甲塗上小小一行明亮的邊線也很好看▼▼

+ 6 + 5 + 4

3） 珍珠

珍珠是今季的大熱單品，把它加入指甲中，讓你雙手散發出典雅温柔的女人味！

▼▼今季大熱單品珍珠，放在指甲上別有風情▼▼

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4） 單條或者斜條

它幾乎不需要任何技巧或修飾，只要使用柔和抑或黑白色畫出單條抑或不同條紋便可以，簡單又時尚。

​▼▼典經的單條、斜條不需要任何技巧或修飾，知性女生簡單時尚之選​▼▼

+ 8 + 7 + 6

5） 不規劃的線條

有時候指甲彩繪就想藝術一樣，指甲如畫布，指油如畫筆，你可以任意發揮你的創意，隨便一條不規劃的線條，也能變出美麗的藝術品。

​▼▼發揮創意制獨一無二的指甲彩繪，在手上變出美麗的藝術品▼▼

+ 6 + 5 + 4

明天就上班，不妨趁今天有空的時間，為指甲打扮一番，明天帶著美好的心情上班去！

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】