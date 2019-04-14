【春天穿搭】復古碎花減齡穿搭術：韓風針織馬甲、襯皮褸女王知性

春暖花開的季節來到，又到了換季的時刻，妳的衣櫃裡有沒有一件碎花單品呢？別以為穿上碎花會變得像奶奶或大嬸，只要搭配得宜，非常有減齡效果呢！究竟要怎麼穿得自信、穿出個性呢？以下提供幾種穿搭準則，讓妳整個春天都沐浴在碎花的浪漫氛圍中！

Tip 1 ：碎花長裙 x 波鞋

用領口的有蝴蝶結設計的花裙與打褶下擺設計可讓整體顯得年輕，繽紛的亮色系大型花花圖案更可讓你輕輕鬆鬆成為焦點。搭配一雙隨手可得的小白鞋，率性又甜美。

而打褶的領口與具設計感的袖口則充滿女人味，長版型能修飾身形，適合高個子的妳。搭配帆布鞋一點也不違和，下次出外踏青就這樣穿！

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Tip 2 ：碎花罩衫 x 牛仔褲

在乍暖還寒的春天，妳一定要有一件出門可以防曬、進門不怕冷氣的罩衫。無論是當作長版襯衫，還是搭配素色上衣與牛仔褲都超好看！

而簡單的Tee恤與牛仔褲，加上一件碎花罩衫，頓時時尚感UP！如果不想要顯得高調，不妨選擇深色系的單品。

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Tip 3 ：碎花連身裙 x 皮褸

身為甜美女孩的妳，可以在碎花連身裙內搭點點紗裙，俏麗可愛，再用一件個性皮衣混搭添加帥氣度，想不回頭看也難！

如果覺得碎花這種淑女單品不是人人都能駕馭的，可以利用皮衣、皮鞋等較中性的單品來中和，營造衝突感，也很有記憶點。

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Tip 4 ：碎花裙 x 針織背心

從去年秋冬延燒至今，碎花裙與背心針織簡直是天生絕配，是第一次嘗試這類型穿衣風格的入門好選擇。柔和的米白色系針織背心，中和了深棕色的裙子，視覺上更顯和諧。Ｖ領背心不僅能強調出碎花裙領口的設計，同時適當遮住了大部分的印花，低調又優雅，很有學院風的感覺。

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Tip 5 ：碎花襯衫 x 窄裙

知性感十足的深藍色印花，搭配大地色系窄裙，隨手拿個小側背皮包，就能散發成熟女性的魅力。或者，春天就應該有點活力溫暖的亮色系！袖口的蕾絲增添了一絲絲女王風範，窄裙也能修飾曲線，適讓身材比例看起來更加完美。

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新的季節來到，何嘗不試試新的穿衣風格呢？碎花單品怎麼搭配都顯得獨特，而且一件洋裝就可以有超多種搭配方法，就算天天穿，也不怕同事發現！一整周都被悶在辦公室裡，就讓身上的繽紛花朵為妳帶來好心情吧！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

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