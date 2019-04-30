【平成令和】曾一起追的日本潮流盤點：澀谷109、森女系、仲有...

隨明仁天皇退位，平成年代也將踏入「令和」新年號。除了展望「令和」有個好開始，日本人民亦紛紛在回顧「平成」的一切，畢竟30年來的「平成」也賦予過我們很多回憶，如時尚潮流方面也影響了我們不少。

日本女生於平成年初期的街頭打扮傾向簡約，穿著恤衫配西褲／半身裙為主；除此以外，也試過以運動風格為主，風褸與運動褲就是她們平日上街的主要打扮，而這種打扮卻甚少在現時的日本街頭能看得到。

每個年代，日本總會流行一波新潮流，以下3個曾經成流行之冠的時裝潮流，你又有試過嗎？

學院風

新垣結衣也穿過校服拍攝日劇。（《戀空》劇照）

約於1994至1997年間，日本出現了一陣學院風熱潮，街頭上充斥大量的女學生，而且所穿的校服長度更是迷你裙，格紋迷你裙配上長度於膝下的白色泡泡襪，形成可愛系的打扮，亦影響了香港女生的造型，雖然校服並不是迷你的長度，但泡泡襪配迷你裙這種搭配方法也出現過於香港街頭；直至1997年，學院風風格再次升級，女生們不但將白色泡泡襪換成膝下長度的深藍色緊身襪，亦流行極幼細的眉形與茶色的髮色，亦是象徵澀谷109風格的開始。

+ 4 + 3 + 2

澀谷109風

濱崎步是澀谷109風格的始祖級。（網上圖片）

1999年的日本開始受Hip-hop音樂等元素影響，加上戶外和運動品牌興起，因此於穿衣打扮中亦加入了音樂和運動的元素，女生們的打扮亦從一式一樣的校服變得更有個人風格，簡單色彩的衣服變成顏色相當突出的款式。到美容Salon進行「美黑」、留長曲髮或用上假髮，同時用假眼睫毛，穿著迷你裙／熱褲，配上厚底長靴，成就了全國性的時尚潮流。

+ 5 + 4 + 3

森女系

宮崎葵是森女系的代表。（網上圖片）

要數其中一個代表到日本時尚的變化，必然還有2008年流行過的森女系風格。「森林系女孩」一詞由日本知名社群網站Mixi其中一個群組創始人Choco所創造，意指是新世代所追求的一種簡單生活態度，沒有花巧的設計，單純以材質與剪裁舒適為主，與新世代希望的生活態度十分相似，於是這種衣著便流行起來。森女系走的是簡單而清新的感覺，主要是寬鬆剪裁、棉麻等材質和大地色、暖色系的色調服裝，配上樸素妝容，帶來青澀清新的味道。

+ 4 + 3 + 2

平成年代的時尚潮流不斷變化，而直至現在，日本女生的穿衣風格均以簡約的「無印風」為主，主要以素色服裝作配襯，沒有過多的圖案，追求簡單並帶有細節位的款式，亦喜歡利用外套增加層次感，做到簡而有特色。你又是哪一種呢？

+ 6 + 5 + 4

（資料來源：Google Arts & Culture）

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