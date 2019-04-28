20元入手好評Shiseido副線產品！4個美容品牌副線　香港也買到？

用上「天生購物狂」來形容女生，也許最為貼切。 如果你也是經常用上大量金錢購買護膚品的女生，或能考慮以下護膚品牌所推出的副線？價錢上更經濟，而且在品牌的監管下，品質也能維持一定的水準。小資女們必定要留意！

Shiseido副線：Recipist

Recipist為日本Shiseido推出的副線品牌，價格範圍由290日元至840日元（約港幣20元至59元），Body Lotion是品牌的皇牌產品。(recipist_official＠Instagram)

Recipist為日本Shiseido推出的副線品牌，主打20+的市場，價格範圍由290日元至840日元（約港幣20元至59元），因極親民價錢以及口碑，在網絡上獲得不少好評，深得女生們的喜愛。

只針對20+的市場，是基於Shiseido認為20+一族平日不健康的生活習慣而令皮膚狀態有變，致力希望以天然成份與配方改善她們的膚質；亦是這個緣故，Recipist的產品均是以簡單、天然作原則，主力做好保濕，平衡油脂分泌，以免加重肌膚負擔，產品種類也以化妝水、乳液、防曬用品、身體乳液為主。

惟產品沒有被安排至Shiseido實體店和任何的藥妝店上出售，只能在品牌官方網站購買，即是我們即使到日本旅行也難於購買得到。

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Shiseido副線：Haku

Haku更是Shiseido旗下的王牌，價格由1620日元至10,800日元（約港幣114至756元）。(______saa_2＠Instagram)

筆者對Shiseido情有獨鍾，其中一個日本旅行必買品牌，是Haku。印象中旅行買Shiseido旗下產品功效也不差，而Haku更是品牌旗下副線的皇牌，主打美白產品，當中最受日本女生歡迎的是美白精華液與凝膠狀美白化妝水。

凝膠狀美白化妝水有別於常見的液體狀；相反，如產品名字一樣，是傾向水潤的凝膠狀，直接用手均勻塗抹於臉上就能達到美白、保濕效果，亦不用像液體化妝水一樣要用到化妝棉，非常方便。筆者試過把凝膠狀美白化妝水塗抹臉上後，感覺保濕程度較想像中高水準，即使未有塗上面霜，皮膚也不會變得乾燥。

Haku產品價格由1,620日元至10,800日元（約港幣114至756元），雖然並沒有如另一副線Recipist般親民，但還是比Shiseido自家的抗衰老美白系列Vital Perfection更划算（香港門市售價為港幣680元起），故此絕對值得一試。

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Fancl副線：Boscia

Fancl副線Boscia於Sephora香港官方網站的價格則為港幣75元至385元。(view_from_the_afternoon＠Instagram)

Fancl一向主打無添加，堅持不生產任何含防腐劑和有害化學添加劑的護膚產品，而旗下副線品牌Boscia亦貫徹Fancl的「無添加」理念，在網絡上獲得不少好評。

在Boscia的產品中，就以兼具潔面和卸妝功能的卸妝油最受歡迎，而且更有不少女生指出能夠在Boscia卸妝油身上找到Fancl MCO納米卸粧液的影子。而Boscia只有在美國和各地的Sephora網站出售，於Sephora香港官方網站的價格則為港幣75元至385元。

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Clarins副線：My Clarins

My Clarins是Clarins特別為年輕一族而創立的副線品牌，價格亦介乎於港幣150元至240元之間。(myclarinsofficial＠Instagram)

My Clarins是Clarins特別為年輕一族而創立的副線品牌，走高度天然路線，在一般Clarins專門店已買得到。以辣木、無花果等高效天然植物成份與有機椰子水、阿爾卑斯山玫瑰兩大主要植物成份製成護膚品，希望能幫助女生每天提供滋養肌膚的同時排走毒素，令皮膚根基變得更健康，達到保濕、光澤的美肌效果。

甚少在Clarins看到有關暗瘡護理的產品，而My Clarins則是主打年輕市場的關係，亦有推出暗瘡修護啫喱，或許平日受暗瘡問題困擾的女生可以一試。當然，My Clarins的產品價格亦介乎於港幣150元至240元之間，比起Clarins來得更親民，聽起來極吸引吧！

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