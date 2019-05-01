【夏日髮型】黃翠如、湯洛雯最愛半馬尾造型　配魚骨辮添甜美感覺

還未到夏日，便已熱得要命，即便衣著單薄，在猛烈的陽光照射下，仍會不住出汗，特別是頭髮，既厚重又焗的不適感，使人無故感到煩擾，故這時論髮型的重要，是能為自己帶來涼快感覺，而半馬尾便是近期大熱，亦有不少女星都迷上這髮型。

馬尾造型能提升簡潔感，並修飾臉部輪廓，不過筆者頭髮偏厚，長期紮高辮的話，被橡筋拉緊的頭髮，容易引起頭痛，變得辛苦。不過，半馬尾則沒這個問題，而且還能保留馬尾的好處，難怪會如此深受歡迎，而以下不同款式的半馬尾造型，便能帶來不同觀感，像是食物的擺盤般，為整體添上具風格的氣息。

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丸子頭是不少女星最愛。(@ kaman_kong)

丸子頭：減齡的最新選擇

這個髮型是不少女星的摰愛，不但容易梳理，而且還有減齡的視覺效果。雖然年齡不能改變，但髮型可以，不少人都會選擇紮高髻，認為能減低面部下垂的感覺，從而看來更加年輕。不過，或因太多人梳這髮型，令整體感覺變得普遍，甚至拉高年齡層，令人看來年齡不減反增。因此，近年女星都轉將頭髮的上半部分，紮成丸子頭，並散落下半部分的頭髮，以添少女的半熟味道。

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魚骨辮給人小公主的感覺。(@roxannetong)

魚骨辮：像充滿活力的小公主

這髮型或較有難度，不過由於魚骨辮給人亂中有序的感覺，故能增加層次和活力，而且若把兩邊的辮子連起，看來就像花冠一樣，予人小公主的感覺，充滿純潔和甜美的氛圍。夏天來臨，清爽造型將是大熱，因此將臉部兩側的部分頭髮，梳成辮子，不僅看來醒神，而且也能減低頭髮蓬鬆感，非常適合頭髮較厚的人。

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曲髮和半馬尾是不錯的配搭。(@wongtsuiyu)

曲髮：讓整體添上氣質

曲髮感覺輕盈，看來優雅，因此配上半馬尾造型，整體便充滿藝術的感覺，氣質亦能大大提升。這款髮型較適合頭髮及肩的女生，不僅減低曲髮帶來的厚重感，而且整體看來更加整潔，髮質自然看來較為順滑，使人顯得優雅得來，亦不失年輕和有活力的感覺。

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