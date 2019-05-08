【Sogo Thankful Week 2019】趁低價入手IG人氣空瓶護膚品推薦

Sogo Thankful Week 2019 五月祟光感謝祭於10/5開始，第一階段至19/5，每逢大減價，總是趁機預先入手愛用品牌的產品，或是「試新嘢」的好機會，將通通聞說好用的產品列個清單，再看看是否Sogo Thankful Week 2019的減價貨品，精明的小資女必定節省不少金錢。

不過所謂「好用」，又有何證明？正所謂能用到見底，空瓶才有說服力，我們找來網民在Instagram上載的空瓶產品相片，對應Sogo Thankful Week 2019的減價套裝，整合出以下空瓶減價套裝清單，讓女生們買得更有信心，就算試，也試得有根據﹗

Caudalie空瓶推介： 葡萄籽速效排毒面膜 葡萄蔓極緻完美精華液

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葡萄籽速效排毒面膜主要使用99.3%天然軟泥配方，清除肌膚雜質和毒素，同時改善膚質、緊緻毛孔和均勻膚色。不過在Sogo Thankful Week 2019中沒有以此品為主打的套裝，只有15ml的試用裝，如果本是Caudalie用家，有用開其保濕系列，可趁機入手葡萄籽水潤保濕套裝，順道試用此排毒面膜。

而葡萄蔓極緻完美精華液主力淡化及預防色斑、均勻膚色及肌膚更亮麗有光澤，此品正價一支30ml售$510，在Sogo Thankful Week 2019中，兩支葡萄蔓極緻完美精華液與其他美白產品組成葡萄蔓全效亮白套裝出售$1,020，變相只需兩支精華液的價錢有齊全套美白產品，可謂化算，適合想重點美白去斑的用家。

Clarins空瓶推介：賦活雙精華

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筆者也曾用過此精華，的確易吸收又補濕，果然又是Instagram的人氣空瓶之選。產品強調為細胞修護：再生、滋養、保濕、活氧及防禦，一支正價30ml售$650，50ml則$900。在Sogo Thankful Week 2019中，$900就買到賦活雙精華套裝。不過要留意只限11/5。

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Clinque空瓶推介： 72 小時自我修護水嫩補濕啫喱 滋潤高效水嫩補濕霜

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72 小時自我修護水嫩補濕啫喱又名「粉紅爆水啫喱」，是品牌的皇牌，看到Instagram上的空瓶打卡照，果然名副其實。產品以清爽水凝啫喱質感，為肌膚72小時補水，適合夏天使用。貨裝分3個容量，包括30ml/190、50ml/365、125ml/$590。如果只想重點入手此品，Sogo Thankful Week 2019有兩件裝出售，兩瓶50ml只是$365，半價，但只限11/5一天。還有湊合其他補水產品的套裝，可按個人需要選擇。

至於滋潤高效水嫩補濕霜，相信是油性肌肉的恩物，零油分滋潤配方，融於啫喱凝霜質地，即時為肌膚補水，重塑天然鎖水屏障，24小時源源補水。正價50ml/$365。如果想買齊兩件空瓶產品，可考慮在Sogo Thankful Week 2019入手72小時水潤補濕套裝，以備旅行所需，或體驗之選。

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