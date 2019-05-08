【Met Gala 2019】Camp美學背後：Lady Gaga浮誇換裝藏時尚秘密？

慈善晚宴Met Gala於當地周一舉行，今屆服飾以「Camp」為題，即怪異的美，雖有的女星直接宣告放棄，穿正式禮服登場，但有更多的女星，則不怕別人目光，選擇傾盡形象，精心打扮成怪異或浮誇的模樣，為求獲取更多鎂光燈的照耀，而當中她們所展現的自信，亦重新介定「美」的定義，讓人很快便深深迷上。

不少明星出席Met Gala時，造型都別出心裁，有的看來搞笑，有的亦藏有意思：

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有「時尚界奧斯卡」之稱的Met Gala，每年由美國雜誌《Vogue》主編Anna Wintour負責發起，因此得到不少明星和名媛支持和出席。今年的晚宴主題為《Camp：Notes on Fashion》，當中「Camp」的意思，是由知名思想家Susan Sontag於1964年提出，指浮誇或極端等不自然的事物，但因帶有幽默或諷刺的意思，故讓人對其深感喜愛。

雖不少女星都應大會主題，過度「盛裝打扮」，但對於能在美和怪異之間，取得平衡點，筆者便評選出以下的女星，她們不僅讓自己的打扮華麗，亦透露出服裝背後的訊息，使整個造型昇華。

Lady Gaga先以密實的粉紅色傘裙登場。(Getty Images) Lady Gaga：裙子裡藏時尚轉變的故事 作為怪異美的佼佼者，Lady Gaga過往形象已將Camp完美演繹，而今屆她更被邀請擔任主辦人。當晚她穿密實的粉紅色Brandon Maxwell長裙，頭上頂著斗大的頭飾，登上紅地毯。除了搶眼的螢光粉紅色，當身旁的四位男士，協助其擺動寬闊的裙擺時，裙子的外形便像個降落傘般，似乎裡面藏著一些東西。 這個謎團在隨後的五分鐘，便得以解開。Lady Gaga把時尚當成一個劇場，訴說不同時期的品味轉變。她先是脫下裙子，展示裡面的一套黑色tube dress，當中裙擺於臂部位置拱起，仿如中世紀的設計。她其後亦換上粉紅色吊帶貼身裙，配戴遮半張臉的太陽眼鏡，再提著一個「大哥大」電話，造型甚似停留在八十年代。而她的最後一個造型，更是非常大膽和創新，僅剩內衣和絲襪，並拖著一輛載滿紅酒和護膚品的木頭車，像是諷刺現今世代IG上的炫富網紅們，對物質和奢華的喜愛，相當耐人尋味。

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Jourdan Dunn的裙子設計概念，雖聽來奇怪，但卻看來迷人。(Getty Images) Jourdan Dunn：玫瑰造型坦承自己的美 曾登TC Candler「全球百大美女排行榜」首位的英國超模Jourdan Dunn，當晚踏上階梯時，兩旁的花叢與其造型相映成趣，因她的漆光紅色玫瑰花裙子，是由21塊塑膠花瓣拼湊而成，令她仿如成為了花朵的一部分。雖然這個主意聽來誇張和奇怪，但從Jourdan Dunn身上看到的造型，卻是非常驚艷和自然，因裙子的設計較直接，只有玫瑰花的外型，故不會把當中的怪異，演繹得太浮誇，予人剛剛好的感覺。 由於Jourdan Dunn擁有古銅膚色，若搭以漆光顏色的衣服，可讓膚色更加明顯，增加神秘的魅力，所以這套衣服穿在她身上，感覺非常合襯，而且看來亦像位「花仙子」般，多分少女的味道。裙子的設計師Zac Posen，接受傳媒訪問時，曾表示大自然可以很「簡單和抽象」，而其這次的設計，不僅展現大自然的美態，也像一個訊息，告訴女生真正的美，其實可以很簡單，那便是忠於自己。

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Bella Hadid當晚造型，與柯德莉夏萍的有著幾分相似，而且裙子鑲滿鑽石，盡顯奢華。(Getty Images) Bella Hadid：模仿柯德莉夏萍造型，表達自己的人生態度 說到時尚界盛會，當然少不了超模兩姊妹Gigi和Bella Hadid，而Bella當晚便以貴氣的造型示人。她穿黑色的Moschino吊帶魚尾裙，配搭鑲滿鑽石的黑色長手套，以及水滴型寶石耳環，再加上利落的分界髮型，令人感覺向柯德莉夏萍在《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany’s）中的造型致敬。不同的是，她把奢華發揮到極致，在裙子裁出兩個洞口，並將寶石沿切口圍住，以襯托裙子所突顯的優雅和性感氣質。 Bella曾在訪問中，表示「你想以怎樣的態度面對世界，都可透過穿著來傳遞」，不禁令人想起柯德莉夏萍的名句，曾言跟「沒有事情是impossible，因這字本來就是『I’m possible』」，也許Bella Hadid想要致敬的，是柯德莉夏萍的堅毅個性吧。