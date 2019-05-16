泫雅靠髮型瘦面　不上髮型屋　3招巧妙隱藏寬闊顴骨、水腫包包面

頭髮天生厚重的女生，炎炎夏日或會感到焗促和悶熱，心情容易煩躁，但若把頭髮梳成馬尾的話，又怕露出圓臉，予人「大頭」的感覺。若你也有這樣的煩惱，不妨參考韓國女星泫雅的頭髮造型吧。

泫雅自從公開宣布戀情後，人氣不減反增。(@hyunah_aa)

泫雅向來是不少女生羡慕的對象，而且有說戀愛中的女生，看來會特別漂亮，故她早前承認與男友E’Dawn的戀情後，雖然兩人一直愛得纏綿，但人氣依舊未褪減，反而更得人喜愛。

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其實，泫雅最初以組合4minute出道時，外貌不算出眾，顴骨屬較寬的類型，頭髮亦較厚重，這樣不僅讓頭部看起來較大，而且只要臉部稍稍浮腫，也會給人包面的感覺。不過，她現時則沒這些問題，臉部還看來細小，讓身形頓時「增高」，當中的改變，除了減肥外，她亦在髮型方面，花了點小心思。

大型的髮夾能夠讓面部看來較小。(@hyunah_aa)

大型髮夾顯小臉

相信不少圓臉女生，都愛利用瀏海，遮住臉部兩側，給人巴掌臉或瓜子臉的錯覺。不過，由於夏天悶熱，故頭髮遮臉的話，則給人褸丘的感覺，吸引力也大減。因此泫雅喜歡利用大型的髮夾，將一側的頭髮夾住，這樣看來較為清新，而且只顯露一面的臉型，亦不會看來胖胖的，反而下顎的線條，還可加強尖子臉的感覺，而大型的頭飾，如頭夾等，都有顯小臉的效果。

+ 5 + 4 + 3

孖辮能減輕顴骨寬闊的感覺。(@hyunah_aa)

孖辮顯活力、修飾顴骨

不過，若想留住予人感覺可愛的瀏海，也可選擇紮起頭髮，讓自己保持涼快。泫雅選擇把頭髮分兩邊，並紮成魚骨辮，這樣看來不僅修飾臉部輪廓，增添活力，由於辮子紮於臉部兩側，微曲的頭髮線條，亦能將感覺分散，修飾和遮住寬大的顴骨，讓臉形「變窄」，看來更加瘦削。

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泫雅的直髮造型，通常都有個小秘訣？(@hyunah_aa)

重點在於耳朵附近的頭髮

泫雅的髮量，屬於較多的一類，因此沒有表演或活動的話，她都不需厚重的曲髮，轉為貼面的直髮造型，讓頭部看來細小。不過，貼服的頭髮，容易顯露臉部和顴骨輪廓，使頭部看來較大和圓，因此她都有一個小秘技：把耳朵至耳下約兩三吋的頭髮，都以栗米夾稍稍弄曲，以營造空氣感，增加該個範圍的厚重感，並把焦點放在頭髮上，減少顴骨的「存在感」，面形自然看來也較瘦小。