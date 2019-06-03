心口、背部暗粒極擾人　醫生解答：不一定是暗瘡，胡亂擠壓易留疤

（《Breakfast at Tiffany's》劇照）

自二十年代，第一次世界大戰完結後開始，女性開始走出家園尋覓工作，亦使她們對身為女性的自信心大大提高了，並變得比以前開放。日光浴開始盛行，而這也是露背裝流行的開始。

自女性被解放後，性感被重新定義。當時的人越來越重視背部的曲線美，因為它既內斂又沈穩細膩。每逢說到背部的美，我便會想起被評為世紀經典的電影場景 - <<Breakfast at Tiffany's>> 中盤起頭髮、帶着墨鏡、穿着背心禮服、盯着Tiffany珠寶店櫥窗並吃着麵包的柯德莉•夏萍。

穿上背心、甚至露背婚紗時，你又曾介意自己心口及背部的暗粒嗎？（galialahav@Instagram）

直到現在，每逢夏天，背心還是大熱的休閒裝，而受背部和胸部的暗瘡和黑印困擾的病人比比皆是。曾有準新娘病人因胡亂自行以白醋和挑針偏方治療那些心口和背部的粒粒，令那些位置的皮膚敏感又發炎，最後產生蟹足腫疤痕，情況變得更糟糕。所以，若皮膚有問題應及早找醫生求醫，不要胡亂依網上偏方治療。

那麼，其實那些暗粒是什麼來的？

【點圖即看】心口、背部暗粒是什麼？最常見症狀==>

第一類：最常見的暗瘡

那些背部和心口的暗粒，最常見的成因是暗瘡。暗瘡是慢性毛囊發炎，它其實不一定只出現在臉上，只要是身上有油脂腺分泌的地方，都有可能出現暗瘡，而心口和背部的毛囊和皮脂腺也比較發達，當毛囊開口角質化，便會有毛囊容易閉塞的問題。這時候，若附近的皮脂腺過度旺盛，油脂分泌過多，便會形成粉刺 (comedones)的現象。毛囊附近的痤瘡桿菌(Propionibacterium acnes）過度增生，造成毛囊感染，也同時引起毛囊附近的皮膚組織發炎。

成年後才暗瘡病發，以女性居多？

以前，很多人都以為暗瘡是青少年才發生的皮膚病。事實上，雖然部份患者在進入成年後，因皮脂腺分泌開始減少，暗瘡也更容易不治而癒。可是，近年的醫學文獻開始推翻這一點，尤其越來越多學者發現，不少患者，尤其女性居多，在進入成年後才暗瘡病發，而且那種暗瘡也比較難控制，需要更長的治療時間，所以醫學上多了一個名叫 “Adult Female Acne”。有小型醫學研究指成年人暗瘡較影響背部的位置，暫時推斷和遺傳以及荷爾蒙因素有關。還有一點是，一些女士留了一把很長的頭髮，若洗髮水和護髮素使用不當，殘留在頭髮上，也有機會引致心口和背部毛囊阻塞，引致暗瘡。此外，因為心口和背部都常常被衣服磨擦，所以容易留印留疤。

（《必娶女人》劇照）

正在長期服用類固醇(無論是治病用、還是一些被濫用來增肌肉的類固醇)，都會使皮膚免疫能力下降，容易產生毛囊炎和暗瘡。

要治療暗瘡，首先應該從生活習慣着手，讓預防和治療一起並進。近來有研究顯示，少吃乳製品和高糖份的食品，都可能減少暗瘡的病發率，但也不要極端而完全不攝取，應根據皮膚的反應再思考是否和上述食物有關。另外 睡眠不足，熬夜，精神壓力等都可能對荷爾蒙分泌産生影響，從而導致暗瘡失控。當環境不潔淨，流汗，悶熱，不妥當使用保養品，如在背部和心口噴上大量止汗劑或防曬噴霧，但沒有好好清潔這些位置，就可能導致閉塞毛孔，造成暗瘡。

心口、背部暗粒成因眾多，緊記找醫生斷症。（lucyswhims@Instagram）

用藥方面，在輕微暗瘡形成時，醫生有時會處方抗粉刺 (如外用A酸 (retinoids)和杜鵑花酸(azelaic acid)或抗細菌 (如 benzoyl peroxide)和外用抗生素(如 erythromycin 和 clindamycin)。

而口服抗生素則包括 tetracycline、minicycline、doxycycline 和 erythromycin 四種，也有避孕藥和口服A酸。它們各有不同的副作用，也不是每一種都適合處方給孕婦或哺乳中的女士，所以要留意一下。除藥物外，現時有些醫生會以光學抑制皮脂腺活性、控制暗瘡及淡化暗瘡印和疤，如強烈脈衝光 (又稱彩光)或激光等。

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第二類：毛囊角化症

除了暗瘡外，毛囊角化症 （Darier’s Disease)也可以使背部和心口產生粒粒。毛囊角化症是染色體顯性遺傳的皮膚病，在此遺傳模式下患者的下一代每一胎都有50%的機率發病。它的病徵是皮膚的皮脂區域容易發生角質化，多油脂的地方會出現混色的疹，而部分病人也會有黏膜或異常指甲的轉變。在夏天，當受熱、暴曬、流汗或者天氣潮濕時，症狀也會比較惡化，而有些女性患者則在經期時，發現那些粒粒也會比較呈紅色(flares)。這個看見皮膚病可以在臨床診斷，也可靠抽血做基因檢測來確診。

毛囊角化症可用外用A酸治療，嚴重患者可用口服抗生素或口服A酸處理，亦有一些患者需要用手術，如磨皮 (Dermabrasion)或局部採電切術(Electrosurgery)處理。

如背部不幸被暗粒問題困擾，或令人不勝其煩，但成因不同，診治方法完全不同，別統一當作暗瘡處理。（julieetlestropeziennes@Instagram）

第三類：點滴狀牛皮癬；常常不斷復發

點滴狀牛皮癬 (guttate psoriasis) 都是其中一個不太罕見，但也會令心口和背部出現紅色粒粒的皮膚病。這個病的特點是突然大量出現直徑小於1cm，如雨點般的紅點在四肢與軀幹上。部份患者在鏈球菌 (streptococcus) 喉部感染之後才出現滴狀牛皮癬。這病常常不停復發，令病人不勝其煩，診治方法完全不同於暗瘡，除外用煤焦油軟膏、維生素D藥膏、類固醇藥膏外，有些患者需要以光學療法(UVB 和 PUVA)、口服抗免疫力的藥物、抗癌劑以及生物製劑治療，所以若有懷疑一定要找相熟醫生請教，不要胡亂自己購買成藥服用，因為不是所有暗粒都是暗瘡，以牛皮癬為例，一旦診斷錯誤，可以影響巨大，用藥不當也可以使一些皮膚病轉化成有生命危險的病症，例如紅皮病（Erythroderma)。

緊記任何一種粒粒都切忌胡亂擠壓，因為此舉不但不能消除暗瘡，很多時更會引致炎症加劇，甚至留疤。（lucyswhims@Instagram）

沮喪情緒令病情更嚴重

對於患有嚴重心口和背部粒粒的病人，我都會建議他們要有耐心和信心，要知道沮喪的情緒，也會引致荷爾蒙分泌紊亂，使病情更加嚴重。而且，有時候皮膚病也會引致情緒病發，這點作為醫生或是病人家屬也要留意一下，因為皮膚病大多不會致命，但情緒病卻可以致命，有些患者可能要連情緒病一起醫治。最後，有一點，就是緊記任何一種粒粒都切忌胡亂擠壓，因為此舉不但不能消除暗瘡，很多時更會引致炎症加劇，甚至留疤。

題為編輯所擬；原題為「女仔夏天著背心 心口、背部有暗粒 其實是什麼？應該點處理？」