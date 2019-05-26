無印系注意！東京Muji Hotel千元一晚房間偏細？最吸引竟是戰利品

要是你是那種喜愛木紋、白色、乾淨感覺的簡約系女生，那麼你必然會喜歡以下的這個地方，並且需要Bookmark起來！ 無印良品早於2017年已公佈將會在日本東京銀座開設世界最大旗艦店和酒店；事隔兩年，樓高10層的Muji Hotel Ginza終於在4月開幕，亦有不少女生已入場體驗無印風的生活，更成為當地的新地標。到底，Muji Hotel Ginza有甚麼吸引之處？

樓高10層的Muji Hotel Ginza於4月開幕，為無印良品於世界最大旗艦店和酒店。(yoonji_beauty@Instagram)

世界最大旗艦店和酒店：Muji Hotel Ginza

首間與第二間的無印酒店是在深圳和北京，雖然很多人都會對無印良品的選址有過疑惑，但最後因酒店的風格和舒適程度，還是得到很高的評價。開幕不久的Muji Hotel Ginza亦一樣，位於銀座中心地帶，沿路會有很多的精品名店和特色小店，故已吸引很多人慕名而來。除了在網上找到不少有關酒店的住後好評，也有網民拍下Muji Hotel Ginza門外排隊入場的照片。

B1樓層和1樓均為享受美食的地方，分別為「MUJI Diner」與麵包房。(muji_global@Instgram)

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B1樓層至5樓世界旗艦店；餐廳開到晚上十時？

他們排隊的原因並不是準備入住酒店，而是到達B1樓層至5樓的世界旗艦店朝聖一番。說明是旗艦店，當然是比起一般的無印商店貨物更齊全，每層也被分為不同的區域，B1樓層和1樓均為享受美食的地方，分別為「MUJI Diner」與麵包房，「MUJI Diner」，像是香港的Cafe&Meal MUJI一樣，提供簡單健康的餐點，而麵包房則提供現烤麵包、蔬菜、水果和特調茶等食品。

最吸引人的地方便是它的開店與關店時間為早上7:30至晚上22:00，絕對方便我們在外購物至最後一刻才享用晚餐，不用再因為日本大部份的商店早關門而感到苦惱與追趕時間。

2樓至5樓是無印良品商店，每層也被分為不同的區域。(muji_global@Instagram)

至於2樓開始便是無印良品商店了。2樓是男女裝；3樓是文具用品、內衣和美容產品；4樓是廚具、餐具、家具用品，而5樓則是收納和家飾用品，不會擔心找不到心儀的商品。然而，6至10樓則是無印酒店的範圍，需要是住客才能進入。而且，不用擔心要跟著門外的人群一同排隊進入，酒店貼心地安排了專屬住客的出入口，直接坐升降機便可到達各樓層。

酒店貼心地安排了專屬住客的出入口，直接坐升降機便可到達各樓層。(foodie_gili@Instagram)

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9種房型；享用無印產品

酒店提供79間客房，9種房型，在房型的選擇上比起深圳和北京的無印酒店還要多。二人房外，亦設有三至四人房，適合家庭居住，同時也有像榻榻米的房間，最少的房間，佔地14至15平方米，每晚價格為14,900日元（約1,061港元）；而最大的四人房間，佔地52平方米，每晚價格為65,900日元（約4,692港元）（已包含稅項及服務費）。

雖然房價不算便宜，但好處就在於無印酒店是探用劃一價錢的方式，沒有因旅行的淡旺季而調整價格，而且貨真價實，不過要注意的是，Muji Hotel Ginza也與其他地方的無印酒店一樣，只提供在官網預訂房間。

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另外，感到無聊時可以到6樓的「Salon」、「Atelier」享用咖啡與酒類飲品，也能到旁邊的「Library」，那裡除了擺放「日本導遊」為主的書本，也有大量的設計與藝術類書籍，有時候逛街逛得太累，在那裡休閒地渡過一個下午也是不錯的選擇，甚至可以整天待在Muji Hotel Ginza呢。

東京Muji Hotel Ginza為每位旅客提供的「應急御守」，非常貼心。除此以外，酒店亦準備了豐富的muji日用品讓人體驗後帶走，絕對可算是滿載而歸。（daigoinsta@Instagram）

入住貼士：「戰利品」超豐富，擊敗深圳Muji hotel



Muji Hotel Ginza沿用一直以來的簡約樸素風格，風格跟深圳、北京大同小異，除了同樣全用上無印產品，房間偏細也是一大「特色」（當然，你也可以說是剛剛好）。不過，筆者曾入住深圳Muji hotel，雖然房間比想像中細（以最平價房型計），但整體感覺卻非常良好，特別是「戰利品」如拖鞋。有別於一般酒店提供不織布拖鞋，muji提供的麻質拖鞋，非常舒適而且可帶走、可清洗，筆者那對穿足一年，亦因此對酒店貼心之舉大大加分。

而東京Muji Hotel Ginza更「加碼」，除了提供牙刷、拖鞋等基本日用品（當然可以帶走），更獨加提供香薰精油、掛勾及內藏哨子的「御守」。「御守」是一個緊急求救包，除了哨子，還有一張寫上緊急災害應對措施及銀座周邊地圖的「百科全書」。對於酒店貼心準備的「禮品包」，相信即使不是無印迷也會給它的用心迷到吧。