速食時裝寒冬？Forever 21傳敗走中國破產、Topshop也被受牽連？

曾幾何時，Fast Fashion總離不開我們的生活，每每經過街上都是一間又一間速食時裝商店。 不過，近日卻傳來Forever 21敗走中國，甚至集團破產的消息。難道，速食時裝已步入寒冬？

Forever 21位於銅鑼灣的旗艦店，於2017年租約期滿後便沒有續租。（資料圖片）

Forever 21旗艦店開幕成熱話；6年後全港只餘下一間店舖

Forever 21於2011年9月進駐香港，並選址銅鑼灣，以月租港幣1,380萬元租用京華中心，開設6層旗艦店，據聞還是品牌全球最貴租金的一間旗艦店，因此當時開幕時就造就了一波強勁的氣勢，更成為熱話。2016年，品牌亦在旺角開設樓高3層的分店，可惜生意每況愈下，加上租金昂貴的關係，Forever 21決定結束銅鑼灣的旗艦店，並於2017年正式結業，直至現時，旺角分店成為品牌於香港唯一一間店舖。

Forever 21殺入香港時，在銅鑼灣渣甸街租下6層高巨舖，曾經紅極一時。（yuyuluv@Instagram）

撇出台灣市場，同時有傳品牌將敗走中國？

離我們較近的台灣也無可倖免，Forever 21先在2018年以租銀約期滿理由將台北101附近的一間店鋪結業，僅剩餘另一間在東區的門市；然而卻於今年3月底結束東區門市，同時宣佈品牌將會撇出台灣市場。據台灣媒體報道，Forever 21發給員工的公告中表示：「台灣店舖的營運狀況，近年一直未達理想連年虧損，最終作出撤出台灣的沈痛決定。」

各地的Forever 21曾經風靡一時。(GettyImages)

其後於今年4月29日，品牌正式關閉於中國的網上商店，包括中國官網、天貓網和京東的網上商店，而各間中國實體店也進行清倉大減價，似乎是想要徹底退出中國市場。而最近則傳出品牌破產重組的消息，據消息指Forever 21現正與私募股權公司Apollo Global Management進行談判，尋找融資方法。

就此問題，Apollo Global Management拒絕發表評論，不過Forever 21的其中一位發言人於接受美國媒體《CNBC》訪問時，則確認了雙方正在談判中的消息：「公司現在正常業務過程中與我們的貸款人交談，並遵守我們的所有協議，同時將繼續照常運作。」

Forever 21曾經風靡一時，不過，近日卻傳來Forever 21敗走中國，甚至集團破產的消息：

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不僅Forever 21，其他Fast Fashion也面臨衰落？

雖然未知Forever 21正在尋找新的融資方法能否成功助品牌解決經濟危機，但也正代表Fast Fashion的地位已大不如前；就以H&M和GAP為例，前者於今年一月宣佈品牌第四季度利潤下降10%；後者在三月份公佈計劃將於未來兩年內關閉全球超過230間門市，反映Fast Fashion的生意一直下滑。

Topshop於2013年於香港成立專門店，先後選址中環、金鐘、銅鑼灣，共3間專門店，但現時也只餘下中環一間店鋪。(GettyImages)

Topshop也將面臨多間實體店結業

另外，Topshop的情況也能呈現出Fast Fashion已衰落的現象，Topshop於2013年於香港開設專門店，先後選址中環、金鐘、銅鑼灣，共3間專門店，但現時也只餘下中環一間店鋪；2018年亦結束品牌於中國的分店及天貓網店，逐步淡出中國市場。

BIG. NEWS. TOPSHOP & TOPMAN ARE COMING TO ASOS 🙌 Keep your eyes peeled later this summer! — ASOS (@ASOS) 2019年5月31日

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實體店結業同時加入Online市場

而Topshop母公司Arcadia集團的業續於近年來每況愈下，相繼關閉旗下品牌超過200間門市，亦同時宣佈計劃關閉Topshop、Topman、Evans等旗下品牌的23間門市，當中包括美國的11家Topshop和Topman門店。

然而，Topshop一方面面臨多間實體店結業；一方面卻打入Online市場，於5月底，美國網上消費平台ASOS在官方Twitter上宣佈：「Topshop和Topman將於今年夏季加入ASOS。」雖然還未公佈其他細節，但也代表Topshop正積極找尋另一方式解決經濟危機。未知，換了另一方式，Topshop走快速時裝的風格會否有所轉變，又能否真係挽回品牌衰落的現象？

（資料來源：CNBC, BBC, Asia Times）