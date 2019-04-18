H&M將售賣二手衫　女生對二手感抗拒？　香港市場是可行或妄想

曾幾何時，主打速食時裝（Fast Fashion）品牌店舖開得成行成市，如行業範疇一樣講究快、狠、準的節奏，款式既有當季的潮流元素，比起High Fashion價格更划算。 但隨時代不斷進步，Forever 21、Gap等速食品牌均陸續敗走於世界地，以及面臨生意萎縮危機，可見速食時裝已到達一個臨界邊緣，要重新建立品牌、在市場站穩席位，只有改變其銷售策略。而近日，速食巨頭之一的H&M竟宣佈將會售賣二手時裝。

速食巨頭之一的H&M宣佈將在瑞典售賣二手時裝。(about.hm.com)

將轉型兼售二手衣服及古著

意識到速食時裝日益增長對環境帶來的嚴重破壞，以及顧客的消費習慣、態度有變。H&M曾於今年1月表示，第四季度的利潤將下降了10％，同時卻有報告估計，至2028年女性衣櫃裡大約13％的衣服是二手衫。

H&M集團可持續發展部門主管Anna Gedda向路透社表示，H&M將會在瑞典實行售賣二手衣服與及古著衣物計劃。

除了官網，也會在旗下品牌、H&M投資的初創公司：二手服飾銷售平台Sellpy以及Other Stories網站上出售二手服裝。但暫時仍沒有透露任何詳情，包括二手服裝的來源，甚至是否只襄括旗下品牌的二手品。但品牌目的是希望在未來幾年，將整個計劃擴展到其他市場和品牌，希望藉此延長服裝的壽命而減少速食時裝整個行業迅速發展所帶來的環境傷害。

H&M已於2012年成立Conscious系列。（H&M網站截圖）

推動環保，是出自責任還是形象工程？

其實，H&M已不是第一次打環保旗號，早於2012成立Conscious系列，推出一些以有機棉、再生銀、尼龍廢料和塑膠等可持續發展原料製成的永續時尚款式，整個系列亦成功推行至今。自2013年也積極於全球推行舊衣回收計劃，不論品牌、衣服的狀態，只要將衣服清洗乾淨，再放置到本地H&M門市的回收箱即可，品牌會進行分類，將可再穿著的衣物將運往世界各地的二手市場，或轉製為其他產品、布料。

話雖如此，去H&M被報導於2017年燒毀超過15噸庫存，以供小鎮發電。雖有品牌稱只燒毀發霉，或是化學藥劑不合標準等衣物，但仍被批評偽善。H&M於2017年被報導燒毀超過15噸庫存，以供小鎮發電。雖有品牌稱只燒毀發霉，或是化學藥劑不合標準等衣物，但仍被批評一邊回收、一邊燒衫屬偽善。

+ 4 + 3 + 2

連鎖時裝店賣二手衫，早有先例？

其實連鎖時裝店兼賣二手衫，H&M絕不是創舉。香港女生熟悉的韓國品牌Åland，於明洞的總店於2003年開幕，分別設有4層，分別出售設計師服飾、鞋履、飾品、生活用品等商品，但4樓全層卻用以出售中古服飾，至今也是不少人朝聖的目的。而Åland於2015年，在香港銅鑼灣開店時，設置一個區域售賣二手服飾，可惜名氣卻不大，其後在香港開設的其他分店，亦沒設相關區域，令人質疑同樣的計劃，是不是真的能全球通行？

韓國Åland於明洞的總店於2003年成立，分別設有4層，而4樓全層卻用以出售中古服飾。(aland_store@Instagram)

因衛生問題，香港女生接受二手時裝程度低？

就香港女生購物習慣而言，二手時裝市場似乎也較日本、韓國等接受程度低。就此話題，翻查聖雅各福群會於2016年就港人對二手衣物的調查，395位市民電話訪問中，當中超過8成的受訪者未曾於2015-2016年期間購買過二手衣物，主要原因為擔心衛生問題。記得筆者有一次向「執嘢」創辦人之一Ren詢問有關「執嘢」活動詳情時，她便告之現時仍有許多香港女生未能接受得到購買二手衣服，只是接受程度開始越來越高。

筆者也問過身邊的女友人，查詢她們對於二手服裝的感覺、接受程度，以及會否有衝動購買等，她們紛紛道：

不會！因為別人曾經穿過。

沒甚麼必要也不會購買，因為始終別人穿過，不知道哪人會否有任何的疾病。即使知道放於店中出售的二手服裝是清洗過，但內心總會想著。

因為購買一件衣服也是幾十至幾百的價錢，那為何我要交出相同的價格去購買一件別人穿過的衣服？在價錢上有很幾多選擇，不一定要購買二手服裝。

女人購買衣服好講求衝動，總之別人穿過的，我就不是很想購買。

我自己不會，如果是相熟的親戚提供則不會介意；但如果是要購買不認識的人穿過的服裝，那就不會了。

對於是次H&M的新計劃，雖然暫時只在瑞典實行，但相信很快就會如其他回收計劃一樣，全球實行。撇開品牌到底是真心推動環保或是想洗底，推動二手服裝文化、減少過度生產，也是對整個消費文化相當重要的一步。

如何令不同市場的顧客，減少對二手服裝的抗拒以及真正改變消費模式，而不只是掛名做做，相信才是真正考驗出品牌決心的時候。

（資料來源：The Business of Fashion）

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！ 按此立即購票 ; 按此瀏覽武博專頁