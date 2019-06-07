圓臉女生：自小被笑似麵包超人　拒p圖　學日女星不修臉減齡妝容

穿搭筆記
撰文：
最後更新日期：

如果你長著圓臉，擁有一臉雀斑與內雙眼皮，你會認為自己是個美麗的女生嗎？還是忙著到美容院進行激光去斑療程、用盡所有能提升輪廓的瘦面產品、化妝時總以粗黑眼線放大雙眼？企圖修飾「不完美」成為「完美」。與其要隱藏真實的自己，何不反其道而行，美化所謂的「不完美」，成就更美的自己？

每個樣子都是獨特而且不可取代的，01女生編輯部展開「擁抱不完美」系列，由三位編輯分別分享對自身的雀斑、內雙眼皮與圓臉的看法，善用這些普遍被認為是「不完美」的特點，化出三款特別是這類女生能駕馭的妝容，展現「不完美」的優勢，鼓勵女生欣賞自己與別不同的一面。

告訴你，擁抱自己，便是美。

一班閨密自拍，誰都不願當拿手機的那位，因為總被拍出一張「大臉」，如果可以Kosame更會選擇站到最後。「從小到大我都被取笑說像麵包超人，因為都是兩邊面珠墩脹起。」雖然身為麵包超人的粉絲，卻絕不想擁有相同特徵。

每次剪頭髮，Kosame都會在兩側留長陰修飾面頰。

「每次剪頭髮，我都會在兩側留長陰修飾面頰；曾經用按摩油按臉，用V臉mask；拍照時要左臉向前，展現3：7臉是最好。如果可以沒那麼包包臉就更好了﹗」Kosame很在意上鏡後更包包臉的自己，曾經美圖修臉，可是經過一番加工，最終卻不敢上傳到社交網站，「看不慣這樣的自己，又怕被人看穿修圖的痕跡。」拒絕再p圖。

徘徊接受與改變之間， 「身邊朋友說圓臉予人感覺更年輕，與其改變不了本來的自己，不如享受圓臉帶來的好處。」

延伸閱讀：

雀斑成恐懼 女生曾用十數支遮瑕失敗 學化日曬妝面對「不完美」

【內雙眼皮】樣子特別兇？以這步代替黑粗眼線 柔美貓眼妝顯個性

圓臉在日本又稱「狸貓臉」，是深受男女喜愛的人氣臉，很多日本女星都不會刻意修臉，反而利用胭脂加強活力感。

日本流行狸貓臉，亦即是圓臉，很多日本女生都擁有，予人一種溫順的感覺，是深受男女喜愛的人氣臉，長澤雅美、廣瀨鈴、木村文乃等都是代表。她們不會刻意修飾臉形，反而利用圓臉增強甜美活力感，重點就是落胭脂的技巧，圓臉宿醉妝就是只有圓臉女生最能駕馭得來的妝容。

圓臉予人感覺更年輕有活力，Kosame分享當聽到朋友稱讚童顏時，也會感覺快樂。

日系圓臉減齡宿醉妝教學

圓臉女生散發著一種可愛溫柔的氣質，予人容易親近的感覺。其實很多女生都羨慕著圓臉帶來的減齡效果，這種「童顏」更只為圓臉女生獨享。　　

就讓我們不刻意修飾臉形，利用減齡宿醉妝為圓臉女生打造出令人無法抗拒的甜美活力感。減齡宿醉妝的重點在於胭脂的畫法，女生們可按照喜好選擇不同顏色的胭脂：以粉色調的胭脂作點綴，便可畫出如夏日水果般清新自然的妝容；選擇橙色調胭脂，可帶出青春活潑的感覺，兩款胭脂都能為圓臉女生營造出甜美的氣息，同時加上了一點俏皮感。　

【點擊看】簡單4步化出日系圓臉減齡宿醉妝

精選妝品：（左至右）Dior 5 COULEURS DESIGNER The makeup artist "tutorial" palette #708 | Bobbi Brown Luxe Matte Lip Color #Bitten Peach | GIORGIO ARMANI Power Fabric Full Coverage Foundation SPF 25 color #3

策劃：Alice Lee, Tiffany Leung

化妝：Echo Wong

攝錄：Subo Sham, Kidman Jim, Jessie Wong

攝影：Michelle Wing

剪接：Jessie Wong

美術：Jet Ng

道具提供：FrancFranc

服裝提供：Muji

全智賢復古造型登韓國《Vogue》 37歲女神依然　凍齡靠自創秘技？
「耳下3CM」進階版：及肩翹髪型風靡亞洲　外翹短髮更提升氣質？
佘詩曼因《延禧攻略》創立唇膏品牌？超顯白唇色原來是...　　　
【蔡卓妍】童顏靠讀愛情小說　編輯試用阿Sa自家面膜：溫和排毒素
【良心護膚】皮膚炎、敏感　他們都是過來人　推3大台灣護理良品
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。