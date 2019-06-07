圓臉女生：自小被笑似麵包超人　拒p圖　學日女星不修臉減齡妝容

如果你長著圓臉，擁有一臉雀斑與內雙眼皮，你會認為自己是個美麗的女生嗎？還是忙著到美容院進行激光去斑療程、用盡所有能提升輪廓的瘦面產品、化妝時總以粗黑眼線放大雙眼？企圖修飾「不完美」成為「完美」。與其要隱藏真實的自己，何不反其道而行，美化所謂的「不完美」，成就更美的自己？ 每個樣子都是獨特而且不可取代的，01女生編輯部展開「擁抱不完美」系列，由三位編輯分別分享對自身的雀斑、內雙眼皮與圓臉的看法，善用這些普遍被認為是「不完美」的特點，化出三款特別是這類女生能駕馭的妝容，展現「不完美」的優勢，鼓勵女生欣賞自己與別不同的一面。 告訴你，擁抱自己，便是美。

一班閨密自拍，誰都不願當拿手機的那位，因為總被拍出一張「大臉」，如果可以Kosame更會選擇站到最後。「從小到大我都被取笑說像麵包超人，因為都是兩邊面珠墩脹起。」雖然身為麵包超人的粉絲，卻絕不想擁有相同特徵。

每次剪頭髮，Kosame都會在兩側留長陰修飾面頰。

「每次剪頭髮，我都會在兩側留長陰修飾面頰；曾經用按摩油按臉，用V臉mask；拍照時要左臉向前，展現3：7臉是最好。如果可以沒那麼包包臉就更好了﹗」Kosame很在意上鏡後更包包臉的自己，曾經美圖修臉，可是經過一番加工，最終卻不敢上傳到社交網站，「看不慣這樣的自己，又怕被人看穿修圖的痕跡。」拒絕再p圖。

徘徊接受與改變之間， 「身邊朋友說圓臉予人感覺更年輕，與其改變不了本來的自己，不如享受圓臉帶來的好處。」

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圓臉在日本又稱「狸貓臉」，是深受男女喜愛的人氣臉，很多日本女星都不會刻意修臉，反而利用胭脂加強活力感。

日本流行狸貓臉，亦即是圓臉，很多日本女生都擁有，予人一種溫順的感覺，是深受男女喜愛的人氣臉，長澤雅美、廣瀨鈴、木村文乃等都是代表。她們不會刻意修飾臉形，反而利用圓臉增強甜美活力感，重點就是落胭脂的技巧，圓臉宿醉妝就是只有圓臉女生最能駕馭得來的妝容。

圓臉予人感覺更年輕有活力，Kosame分享當聽到朋友稱讚童顏時，也會感覺快樂。

日系圓臉減齡宿醉妝教學

圓臉女生散發著一種可愛溫柔的氣質，予人容易親近的感覺。其實很多女生都羨慕著圓臉帶來的減齡效果，這種「童顏」更只為圓臉女生獨享。

就讓我們不刻意修飾臉形，利用減齡宿醉妝為圓臉女生打造出令人無法抗拒的甜美活力感。減齡宿醉妝的重點在於胭脂的畫法，女生們可按照喜好選擇不同顏色的胭脂：以粉色調的胭脂作點綴，便可畫出如夏日水果般清新自然的妝容；選擇橙色調胭脂，可帶出青春活潑的感覺，兩款胭脂都能為圓臉女生營造出甜美的氣息，同時加上了一點俏皮感。

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