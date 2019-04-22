【蔡卓妍】童顏靠讀愛情小說　編輯試用阿Sa自家面膜：溫和排毒素

不少明星都愛分享護膚的星級秘訣，甚至推出個人護膚品牌。她們會親自試用，由明星成立的自家品牌更具說服力。蔡卓妍（阿Sa）推出自家品牌ENFANTSKIN，推薦BB肌面膜，到底「正菜妍誠意推介」的面膜是否如傳聞般內外兼備？今次分別由20+及30+的01女生編輯部成員分享試用感。 攝影：龔嘉盛

今年37歲的蔡卓妍（阿Sa）仍然散發少女氣息。（Choisaaaa@IG）

【點擊下圖看：阿Sa 18歲出道至今年37歲的改變】

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圈中保養得宜、會凍齡的女星，多不勝數，但要說皮膚好之餘還有一張童顏，近40之齡仍散發少女活力氣質的，蔡卓妍（阿Sa）正是少數之一。阿Sa 18歲以可愛少女形象入行，成為校園青春偶像，時至今天37歲，就算走過輕熟之齡，嘗過性感或女人味的造型，仍不失那股早已藏進血液的少女味，這有先天因素；更有後天的努力，當中有已超越護膚的層次。

遺傳媽媽「凍齡」的基因

有人說，童顏是天生的，就像我們獨特的五官，如構成一張可愛臉蛋，看來總是比別人年輕。而每個人老化的進程亦各有不一，就算是同齡，有些人就是比別人少皺紋，看阿Sa媽媽那精神飽滿的臉容，毋庸置疑阿Sa或多或少遺傳了媽媽的「凍齡」的基因。

【點擊下圖看】阿Sa跟媽媽的長相十分相似，尤其是笑容：

讀愛情小說保持少女心

童顏是外在的表徵，亦需要內在氣質的加持，才能散發出青春的感覺。阿Sa曾接受內地傳媒訪問時透露，她曾向電影《原諒他77次》的編劇，兼同名小說作家李敏請教保持年輕的秘訣，「她年齡比我大，但她整個人就是一個少女，我問她如何保養，她說多看愛情小說、電影，聽情歌，就是保養的秘密。」阿Sa接受訪問時，亦自言迷上在手機閱讀愛情小說，更可在短短兩星期連讀七本書：「因為讀愛情小說可以將我的少女心引發出來，以愛情為主，有的講科幻、推理，不需要用腦，讀後皮膚還好轉了，成個人豁然開朗。」

說到底，年齡只是一個女生的人生經歷年數，擁有相關年齡的智慧，卻保留少女的心境，就是保持青春的秘訣。

阿Sa曾透露迷上愛情小說，兩星期讀7本，有助引發少女心，連肌膚也有改善。（Choisaaaa@IG）

【點擊下圖看】網民對阿Sa清淡妝容的留言：

日常淡妝 勤保濕敷面膜

當然，就算天生麗質、心境開朗，要保持年輕，還需要具體的肌膚護理。工作以外，阿Sa會盡量以淡妝示人，減少肌膚的負擔，她曾於IG上載與好友Joey、阿嬌及Mani聚會時的合照，一張接近素顏的清淡妝容，引來張繼聰留言說笑：「你老實說，你夠15歲嗎﹖」網民也大讚童顏、凍齡。沒有化妝品的修飾，仍有年輕的感覺，她放假時會盡量補眠及做運動；曾說自己屬於乾性敏感肌，為肌膚保持必要的水分是保持年輕的關鍵，所以她亦勤敷面膜。

最近，阿Sa由勤敷面膜到以個人名義推出自家品牌面膜，更以「BB肌」為旗號，稱用後就如初生嬰兒肌膚般柔滑，到底阿Sa面膜是否真的好用？由編輯部兩位分別是20+及30+的女生編輯試用，看不同年齡及肌膚性質的女生用後有何體會。

ENFANTSKIN是由阿Sa與醫美科研專家所成立的護膚品牌，主打以天然有效的成分重拾年輕緊緻的肌膚，此為阿Sa為品牌拍攝的照片。(Enfantskin)

ENFANTSKIN是由阿Sa與醫美科研專家所成立的護膚品牌，主打以天然有效的成分重拾年輕緊緻的肌膚。品牌首推能即時改善皮膚問題的CO2活顏注氧面膜，面膜不含基因改造成分、防腐劑、香料等成分，尤其適合敏感肌膚，重拾像嬰兒般的幼嫩肌膚。

面膜不含基因改造成分、防腐劑、香料等成分，尤其適合敏感肌膚，重拾像嬰兒般的幼嫩肌膚。

01女生編輯部成員試用：

Alice Lee／Reporter 20+ 乾性敏感皮膚

敏感性皮膚的關係，每次轉用護膚品都要十萬個小心。從未嘗試過泡泡面膜，只因此類產品予人刺激皮膚的感覺，有見ENFANTSKIN特地指明敏感肌膚適用也沒有掉以輕心，先試於手上看看有沒有敏感反應才安心試於面上，果然面膜完全沒有在皮膚產生刺激感。啫喱狀的面膜接觸空氣後慢慢變成泡泡，用後皮膚確有緊緻光滑的效果，感覺面膜帶溫和的清潔功效。然而，翌日醒來皮膚狀態偏乾，上妝雖未見乾燥卻感覺繃緊，乾性皮膚的女生需加強保濕工作。整體效果理想，溫和排走肌膚毒素，卻沒有任何刺激感覺。

【點擊下圖看】面膜質感的獨特之處：

Tiffany Leung／Senior Editor 30+ 混合性肌膚

坦白說，這是第一次嘗試泡泡質感的面膜，我對泡泡護膚品的最大印象，是那用完感覺很乾淨卻總是抽乾皮膚水分的潔面泡沫，把泡泡敷上面，豈不抽乾水分的時間比潔面還要長？此品有趣的地方，是本來啫喱狀的面膜塗上面後會慢慢轉化成非常綿密的泡泡，然後慢慢游動，處於快要流下來的邊沿，就被吸收了。雖然要花一點時間才徹底洗淨，但完成後感覺非常乾爽，而且毛孔明顯收細，觸感白滑了。重點是，翌日起床時，泛油情況大為改善，這回的「乾」是乾爽！適逢最近日漸濕熱的天氣，令人自我感良好，延續至上妝效果也更貼服。

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