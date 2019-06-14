【髮型】懶人捲髮學：睡前花3分鐘　睡醒擁有不傷髮質的自然曲髮

想每天都穿搭得宜的上班，無奈化好妝、襯好衫已到出門的時間，頭髮也只能輕輕梳齊。了無生氣的髮型讓整體造型感大減，如果能在睡覺時已經可以準備好明天的髮型，出門前只要稍作整理，便可輕易提升時尚感。

韓式美人魚捲髮

早前宋慧喬以美人魚捲髮配上紅色髮色，充滿童話色彩。（IG_kyo1122）

韓國藝人的造型一直受香港女生追捧，當中帶慵懶凌亂感的美人魚捲髮更是近幾年的時尚指標。特別是染了頭髮的女生，美人魚捲髮於淺色頭髮上尤其好看。髮量較少的女生也可以嘗試美人魚捲髮，細密的捲度有助幼細髮絲營造出蓬鬆的效果，輕鬆解決髮根扁塌的困擾。Youtuber Sue Chang分享了一個簡單又不傷頭髮的方法，只要在綁起兩條麻花辮睡覺，睡醒後頭髮便會變成美人魚捲髮。

【按圖看】麻花辮變韓式美人魚捲髮

優雅大波浪曲髮

Angelababy經常以優雅捲髮的造型示人。（VCG）

大波浪捲髮成熟優雅，加上一條不明顯的分界線，打造出嫵媚的女性魅力。然而，女神與大媽只是一線之差。手殘女生如未能純熟運用捲髮捧，容易捲出「大媽風」的老氣曲髮。外國有Youtuber分享以襪子捲起頭髮睡覺，一晚過後便可擁有一頭優雅的大波浪曲髮。

【按圖看】以襪子捲成大波浪曲髮

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復古捲髮

復乾捲髮捲度很小，充滿自由奔放的感覺。（IG_jolin_cai）

懶人捲髮學不只是長髮女生的專利，短髮女生也有獨有的一套方法。頭髮較短的女生需以貼近髮根的方式來捲髮，讓頭髮可以從耳上位置開始呈現出捲度，在臉頰兩旁的曲髮有修容小臉的效果。不過，使用這捲法睡覺的女生宜把髮捲靠向左右，確保後腦位置平坦，免得阻礙睡眠。

【按圖看】以「春麗」髮髻造型捲髮