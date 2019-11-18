林志玲台南辦婚禮原因證Akira愛寵：會讓你成為全世界最幸福的人

情路坎坷的林志玲終於找到了值得付托終身的歸宿，對象Akira更是位多才多藝且充滿上進心的藝人，與「台灣第一名模」林志玲湊成合襯的一對。兩人遵循古禮，11月17日於台南「全臺吳姓大宗祠」舉行婚禮，場面盛大有如皇室大婚。

林志玲與Akira於11月17日於台南「全臺吳姓大宗祠」舉行婚禮，成為全台焦點。（林志玲工作室）

林志玲與Akira的婚禮成為全台焦點，面對眾人的祝福，林志玲感性地表示：「之前很多人擔心我嫁不出去，大家可以安心了，我不會再孤單，會有更多的能量，有更多的溫暖可以傳遞給大家。」台南對於林志玲來說是個充滿家庭回憶的地方，也是她父母的故鄉，從婚禮地點選址台南可見Akira對太太的尊重與愛護。

台南對於林志玲來說是個充滿家庭回憶的地方，也是她父母的故鄉，從婚禮地點選址台南可見Akira對太太的尊重與愛護。（VCG）

日本明星一向注重私隱，少有公開婚禮細節，而「放浪兄弟」成員過往同樣低調處理婚事。所以這次兩人受到台灣媒體鋪天蓋地報導婚事對日本文化來說實屬罕有，他們更在鏡頭前大方親吻，都印證著Akira對林志玲的愛寵。

按圖看婚禮花絮：

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Akira與林志玲在八年前共同出演舞台劇《赤壁愛》時相識，兩人從好友關係發展成情侶，直到去年年底才開始交往。林志玲於社交平台上分享婚訊，並表示自己一直相信愛情，而愛情在這刻眷顧著她，讓她能擁有屬於自己的幸福。林志玲出眾優雅的氣質我們都清楚不過，而Akira除了外表型格，更是位努力為目標奮鬥的成熟男性。

林志玲與比她少七歲的日本男星Akira日前驚喜閃婚。（微博圖片@EXILE-AKIRA）

歌影視三棲、實力備受肯定 以行動證明「讓林志玲幸福一輩子」

Akira除了是日本組合EXILE的成員外，還是位專業的演員與舞者。在加入EXILE前已開始練舞，自十六歲起，至今已擁有二十一年的舞齡，是位擁有豐富經驗的舞者。Akira也曾參與電視劇集、電影與舞台劇的演出，最為人熟識的可算是《麻辣教師GTO》中鬼塚英吉一角，雖是位放蕩不羈的不良教師，內心卻富正義感，利用獨特的教育方法與學生打成一片，是個充滿想法又永不言敗的角色，演技受到肯定。

【按圖看】Akira過往參與多部電視劇集、電影與舞台劇的演出，更曾參與紐約時裝週的「Ralph Lauren 50週年時裝騷」：

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AKIRA主演的電影《悄悄告訴你》曾在2009年，於「第九屆紐約亞洲影展」及「第三十三屆蒙特婁世界電影節」播映，並榮獲「第十九屆日本電影影評人大獎」的新人獎。Akira不只有唱跳歌手的一個模樣，也是位多元發展的藝人。Akira以行動證明他努力上進的一面，當他一旦為自己訂立了目標，便會為此努力不懈。Akira曾承諾「要讓林志玲幸福一輩子」，雖然一生一世的諾言似是虛無，但從Akira口中說出卻有著非一般的說服力。

雖為藝人，Akira卻沒有擺出一副高高在上的姿態，個性踏實謙厚。（IG_exileakira_official）

具備同理心 個性踏實謙厚

林志玲擁有高學歷，而且做事認真、個性溫和，出道多年少不傳出負面新聞，是位公認的優雅女生。同樣地，Akira也是位正直單率真的人。一位曾採訪Akira的日本記者分享，Akira於EXILE的巡迴演出中表現出一絲不苟的精神，即使在單獨工作時，也不忘提到團隊，經常把「請多多照顧EXILE」的說話掛於口邊。

Akira具有令人無法抗拒的紳士魅力（IG_exileakira_official）

而且，面對傳媒的額外要求，Akira不但沒有表現得不耐煩，更熱心作出提議，表示自己可以配合。雖為知名藝人，Akira卻沒有擺出一副高高在上的姿態，反而明白到記者的難處，並主動提供協助。如此具有紳士魅力的Akira與個性溫婉的林志玲不像是天設地設的一對嗎？