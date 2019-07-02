【Selfie】5個韓妹最愛自拍Apps：Foodie不只影美食、pitu一鍵P圖

韓國女生的自拍總是可以拍得很好看，不管是濾鏡還是整體的風格，都能呈現出一種舒服卻又不失質感的自拍照。其實最大的重點除了妝要畫得對之外，Apps的選擇也很重要，接著就來看看韓妹最近喜歡用的自拍軟件有哪些吧！

⯈Foodie⯇



首先第一款就是常勝軍Foodie啦！這款已經算是拍照產品的長青樹啦！濾鏡非常的自然又好看，拿去拍食物能夠呈現出「超美味」的樣子，不過拍人的效果也是讚，不會過度修圖，卻又能展現自然的一面，也難怪是常勝軍啦！

+ 6 + 5 + 4

⯈CALLA⯇

CALLA的呈現效果真的跟相機非常相似，除了一般韓國女生喜歡利用它來拍照之外，很多專業的人士手機裡面也都會這個App啦～另外摩登少女也覺得這款相機拿來拍風景非常漂亮，有點復古感呢！

+ 3 + 2

⯈kirakira⯇



韓妞超級喜歡這種閃亮亮的效果，Kirakira就是屬於「花錢也願意下載」的App之一，尤其喜歡拿來拍影片，配上畫好的妝容，整體會覺得妝容更有質感，而且也很符合韓妞們最近喜歡的閃亮彩妝呢！

⯈pitu⯇

中文就是天天P圖啦！想必很多人看韓劇的時候都會被廣告打到！如果喜歡比較女孩風格，而且希望修圖效果高一點的話，這款就會很適合你啦～一鍵能夠優化自拍中的五官比例，想當「照騙」這個真的很需要下載啊～

+ 4 + 3 + 2

⯈SOVS2⯇

之前紅到爆炸的App你該不會還不知道吧？不僅可以自拍，幫你調整姿勢不尷尬，就連出去外拍，都有App直接幫你準備好姿勢，絕對不會尷尬癌上身啊～而且濾鏡也很清新，想拍出文青風的照片絕對不是問題啦！

+ 3 + 2

每款都有自己的優點，女孩們可以依照自己的心情選擇想要使用的App就好～總而言之就是必須要把這五款全部都存在手機裡，才能夠把照片拍得越來越韓系！

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：除了自拍常勝軍Foodie之外你還知道哪個？5款韓妞最愛自拍App！】