【Pepe The Frog】騎呢青蛙橫掃WhatsApp　現在還要染指時裝界？

自網絡世界盛行開始，流行文化不再局限於我們認知的時裝、音樂或藝術等，因為大眾得到更方便直接的渠道表達個人想法、觀點和態度，因此讓人為之瘋狂的meme就此登場，流傳於每人的社交媒體和WhatsApp中。meme多以生活情節或製二次創作作題材，帶出日常細微時刻的喜怒哀樂，引起大眾共鳴。Pepe The Frog就是當中的表表者，它更被惡搞致「死」！

meme多以生活情節或二次創作作題材，帶出日常細微時刻的喜怒哀樂，引起大眾共鳴。 （網上圖片）

meme多以生活情節或二次創作作題材，帶出日常細微時刻的喜怒哀樂，引起大眾共鳴。 （網上圖片）

通訊軟件上的sticker貼圖功能令meme風氣愈來愈盛行，亦有網民十分投入於製作個人sticker貼圖及收集幽默惹笑sticker貼圖。而當中最普遍的sticker必定是非青蛙頭人形身的Pepe The Frog莫屬了，其出眾外型和及豐富表情包讓人流下深刻印象。Pepe源自美國插畫家Matt Furie於2006年的連載漫畫《男孩俱樂部》首次出現，幽默隨性的性格本引來注目，而令Pepe一舉成名的事蹟，就是它被朋友撞破上廁所後只回應一句:「Feels good man」的六格漫畫，使Pepe 2015年最熱門的meme之一。後來大量網民利用Pepe的形象來進行改圖，更將Pepe改成美國總統特朗普的競選隊友，被政客利用作為仇恨符號，引來Pepe原創者Matt Furie的不滿，於2017年5月5日親自發文表示Pepe已死，期望網民手下留情，不要再讓Pepe冠上污名。

meme多以生活情節或二次創作作題材，帶出日常細微時刻的喜怒哀樂，引起大眾共鳴。 （網上圖片）

令Pepe The Frog一舉成名的「Feels good man」六格漫畫。 （網上圖片）

Pepe The Frog被惡搞成美國總統特朗普。（網上圖片）

原創者Matt Furie於2017年5月5日親自發文表示Pepe而已死。（網上圖片）

+ 3 + 2

來到2019年，Pepe仍是最熱門的meme角色，即使正版Pepe「已死」，二次創作的Pepe仍繼續長存，更無阻網民對它的愛戴，Pepe的改圖仍然被瘋傳。甚至有本地商店為其推出T恤，即使不知有沒有得到原創人的受權，但足以證明Pepe The Frog的熱門程度絕無減退的跡象！

有本地商店為Pepe The Frog推出T恤。（Oopsfantastic創意禮物專門店）

從Facebook反應而言，詢問度極高。（網上圖片）

有本地商店為Pepe The Frog推出T恤。（Oopsfantastic創意禮物專門店）

有本地商店為Pepe The Frog推出T恤。（Oopsfantastic創意禮物專門店）

外國網站推出Pepe The Frog徽章。 （DHgate）