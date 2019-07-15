【淘寶開箱】不再只穿硬鋼圈胸圍　人氣品牌夏季時尚內衣泳衣推介

最近很多人留言讓我推薦一下內衣，我問了一圈辦公室的小夥伴，人氣最高的內衣品牌是「NEIWAI內外」，小夥伴都說超級好穿，讓我趕緊去買。其實我早就默默在關注這個牌子啦！代言人是杜鵑，品牌摯友是舞蹈家譚元元和新銳導演麥子。不管從品牌調性還是內衣品質上來說都很有質感～

在我印象裡，「內外」是一個簡單、舒適、有質感的內衣品牌，而且更適合小胸女孩。但最近我看了下店鋪，發現還出了很多大胸款，而且夏季的內衣新色非常可人，還有一些好看的睡衣和泳衣。

所以這次挑選了7件他們家不同類型的夏季新品，寫一下我的試穿報告啦。

Melodie有型系列內衣有很多個顏色，不過我一眼就看中了左邊的奶茶色。顏色太少女啦~（淘寶網@NEIWAI）

1. Melodie有型系列 | 基礎模杯文胸

特點：無鋼圈、無痕托胸

到手第一件是他們家的Melodie有型系列，之所以叫這個名字，是因為它用了意大利進口的Melodie Power面料，親膚透氣、細膩柔軟，夏天穿著不悶汗～

從我寫第一篇內衣科普開始，就告訴大家，不要再穿硬鋼圈了。現在軟鋼圈和無鋼圈內衣也做得超級好穿。特別這兩年我已經不怎麼穿帶鋼圈內衣了。像這件內衣，承托力和舒適度都很不錯。

側面的包裹能力很好，可以把你的副乳和腋下的肉肉通通收起來！胸口是柔和的深V設計，穿一些V領的上衣和小裙子，再也不怕露出內衣了。它還是一件無痕內衣，只要你選好尺寸，胸部就是平平整整的，而且不壓胸，穿再輕薄的衣服也不會有痕跡。

▼這件內衣有很多個顏色，不過我一眼看中了左邊的奶茶色。顏色太少女啦～▼

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這件內衣size跨度非常大！從65A到75E都有哦～

前面看雖然是一件式，但背後的肩帶卻很貼心，做成可以拆卸的類型，當你穿一些夏天工字背心的時候就可以把它變成交叉帶，超級實用！

2. Belle蕾絲系列 | 蕾絲吊帶Bra Top

特點：進口蕾絲、法式內衣

我一直在尋找好穿的法式內衣。有一些好看，但是承托力不好，而且很難遇到我穿的碼數。這件我簡直瘋狂打call！最大有到80D，承托力和舒適度都不錯，Bra Top在夏天搭配透視、露背都是非常合適的。

這件材料用的德國進口蕾絲，細膩有質感，不容易勾絲，而且圖案和花紋也特別有新鮮感。

內衣還加了一個2mm的胸墊，非常輕薄，而且完全不會凸點！這件還有一個很心機的設計：雙肩帶設計，一條連著蕾絲，一條連著胸墊，這樣做成的法式內衣，承托力高了好多倍！所以這件cup大一些的女孩穿也毫無壓力。上身不僅舒服，而且完全不會滑動，做大動作胸部也能被包裹得很好。（我穿XL）

顏色上，除了我前面穿的菸灰粉，我還很喜歡這個灰藍色，又仙又有高級感。它還是無背扣的一件式設計，背面布料設計得比較低，夏天可以搭配露背裝來穿。

3. 零敏「內外有別 」 | 3/4杯大胸款

特點：吸汗透氣、防止外擴

這件內衣外層面料用的是土耳其的進口棉，比普通棉質更加吸汗透氣。而且作為他們家「零敏系列」的一員，內裡用美國Supima棉+莫代爾micro纖維，更加柔軟舒服。

它沒有任何的接縫線，所以比起普通內衣更加無痕，同樣是一件適合輕薄衣物的內衣！

這件叫「內外有別」的原因是，內裡也很特別，側面和底部是無彈力的結構，説明加強側收和防止外擴，中間用了固定模杯，能容納更多的肉肉，承托力也更好。

這件尺碼從A到D，聚攏能力不錯，我覺得小胸女孩可能會更需要。

之前推薦內衣，大家都很喜歡黃色。下面這件檸黃色我一眼看中！覺得特別夏天~你還可以和同系列短褲一起買，更有統一感。這條內褲還做了低腰、中腰、高腰三種高度挑選。

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4. 零敏系列 | 抹胸款文胸

特點：肩帶可拆卸

夏天怎麼少得了一件肩帶可以拆卸的小抹胸！他們家出了一件內衣我很喜歡。有好幾個顏色，顏色都很清淡，不過我還是建議首選白色款，特別隱形還好搭配！而且背面做了更穩固的三排扣，不容易滑落。這件內衣內裡做了小圓杯，胸墊更輕薄適合夏天。

我覺得它很適合作為一件夏天的小背心穿，搭配透視、襯衫或者小外套穿，露出一點都是很適合的。肩帶直接拆下來，就變成小抹胸啦~各種吊帶都很需要！因為內部做了環形的承托結構，對我來說承托力還可以，而且內衣完全不會翻起來。這件做了XXL碼，A-D cup穿它沒問題。我最近穿吊帶去海邊的時候，也是用它來搭配的。

5. Cozy女士家居系列 | 帶胸墊吊帶睡裙

特點：可睡衣可家居

我很喜歡穿吊帶睡裙睡覺，但是它有個bug，大部分睡裙只能睡覺的時候穿，作為家居服穿總是會有點害羞，因為會凸點。內外這件睡裙就很合我心意，它是一件自帶胸墊的吊帶睡裙，懶癌夏天早上起床拿快遞，再也不用加衣服了~

這件睡裙的設計，前面不容易露點，後面是交叉的設計，有點小性感~ 親膚棉+莫代爾的材質，特別輕薄柔軟！而且還有一定彈力，很有垂墜感。

我穿上覺得，真的太舒服啦！秒殺我之前穿過的睡裙。肩帶是可以調節的，這點也很貼心。這件是寬大型的，我穿M碼就夠啦！站起來長度到膝蓋以下的樣子，還防止膝蓋在空調房受寒。正面有拼接的小設計，既有V領顯瘦的功能，也防止太露~

這件睡裙有幾個顏色，我還頗喜歡淺灰藍和灰綠色。

6. Voyage度假泳衣系列 | 露背連體泳衣

特點：防曬、防走光

這兩年很流行復古的連體泳衣，他們家有很多件。而且我覺得紅色泳衣超時髦的～這件泳衣是一個摩卡紅的顏色，比較復古，而且肩帶有點小工字背心的感覺。更特別的是，它還是一件防曬泳衣！用的是意大利進口環保運動面料，防曬指數有SPF 50+。

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杜鵑穿了軍綠色，很適合她的個性。

杜鵑穿了軍綠色，很適合她的個性。（「Ann大爺的時尚筆記」提供）

這件上身真的太顯身材了！就算你的胸腰臀不明顯，它也能讓你的腰看起來超級細。這件胸線做得比較高，而且做了防走光的設計，側面還有一點褶皺的小細節，很特別~

而且這件彈性特別好，是不容易變硬變形的材質，而且材質很輕薄柔滑，特別服帖。我覺得是一件很專業的泳衣，高強度運動也能穿。背面有大露背！有一個小胸扣，穿脫方便。而且這件腰線很高，特別顯腿長。

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如果不喜歡細肩帶，還有這件露背的方領泳衣，好少女好復古！

7. neiwai petite | 無縫分體泳衣

特點：復古少女感

很喜歡內外petite少女系列的分體泳衣！顏色和款式都很少女復古。這系列泳衣是無縫設計，很舒服，穿完脫下不會留下印子。背面是交叉帶設計，有點芭蕾舞裝的元素。

這兩件分體泳衣是分開賣的，顏色可以自由組合。除了淺灰藍/淺墨綠的組合，我還頗喜歡米白/紫紅的配色。

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這套泳衣肩帶是比較粗的類型，上身會很舒服。比起上面那件連體更適合小胸女孩一點。褲子超高腰褲，可以拉到肚臍眼，收腰包臀，顯腿長而且很復古~同樣是高彈力的材質，有一點偽針織的感覺，很有質感。如果你還是覺得不好意思露出小肚子，這系列還有連體泳衣的款式，配色和分體泳衣一樣哦~

從2012年成立到今天，NEIWAI內外可以說是現在國內最受歡迎的內衣家居品牌了，很多明星博主都在穿。

【本文獲「Ann大爺的時尚筆記」授權轉載，微信公眾號：dayeAnn】