【淘寶百元泳衣】拆解女生常見四種身形　最顯瘦的泳衣款式是...

夏天的假期就是要到沙灘玩水，現在就翻開衣櫃，挑出最美的那套泳衣，與閨密一起感受冰涼海水帶來的暢快感吧！ 不過，一套泳衣能怎能滿足女生善變的心思，在淘寶上的泳衣款式，從性感比堅尼到復古連身泳衣都一應俱全，適合一眾熱愛水上活動，或正想入手泳衣迎接天夏日的小資女生。

女生可根據身形挑選「隱惡揚善」的泳衣。（IG_misselvani）

不論是微胖女還是骨感女生，不同身形的女生都希望尋得一件隱惡揚善的泳衣。其實只要了解自己的身形，針對自己最想改善的部分，便可以挑選到最能展現自信的泳衣款式。

小胸女生：斜肩與荷葉邊泳衣

荷葉邊設計可以營造胸部較豐滿的感覺。（IG_misselvani）

斜肩泳衣加上荷葉有助修飾肩膀線條，而且不對稱的款式讓人感覺隨性，又不會過份性感。不過這款泳衣不太適合胸部較豐滿的女生，又或是骨架較大的女生，容易讓上半身看起來更厚重。斜肩泳衣配上荷葉邊，有助於視覺上打造胸部豐滿的效果，適合甜美的小胸女生。

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遮蓋小腹：高腰泳衣藏起腰腹贅肉

陳瀅的泳衣採取鏤空設計，性感亮麗(IG_missjni) 介意小腹問題的女生可以選擇高腰設計，可選擇腰際間帶有摺痕或荷葉邊的泳衣款式。這種設計不但可以修飾小腹，更可以讓身形比例更均稱。然而，高腰泳衣並不適合下圍較豐滿的女生，因為包臀設計只會使下圍更顯豐滿，下身比較圓潤的女生應要避免選擇。

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遮蓋手臂贅肉：荷葉袖泳衣

荷葉袖泳衣有效遮蓋手臂贅肉(IG_ngk)

不欲露出拜拜肉便索性把它掩蓋起來！荷葉袖的設計巧妙藏起手臂贅肉，讓整體身形看起來更纖幼。不過，過多的荷葉邊容易造成反效果，予人一種虎背熊腰的錯覺，所以不宜選擇有太多層次設計的荷葉邊泳衣，以減輕視覺上的觀感。

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加強腰部線條：特殊剪裁款式

腰間的鏤空設計讓纖細的身形變得更立體（IG_kelllycheung） 骨感女生身型纖細，腰身較直，身形看來會較為沒有曲線。這種體形的女生可以選擇包覆較少，或有特殊剪裁的比堅尼。例如偏好連身泳衣的，則可選擇以拼布與腰間的鏤空設計，打造視覺上的曲線效果，突出身形上纖瘦的優點。

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