夏天悶熱的天氣令頭髮容易出油，變得扁塌，即使每天洗頭也無法保持整天乾爽。扁塌髮型予人不整潔的感覺，貼面的頭髮更使臉頰視覺上變大。要是髮型於一日之間走樣怎麼辦？其實只要利用化妝包中的兩樣小工具，便可輕鬆急救頭髮扁塌的問題。

活用化妝袋裡的吸油紙與蜜粉 快速急救頭髮扁塌的問題

假如遇到重要約會，又油又笠的髮型容易給人留下不良印象。其實只要利用日常補妝中會使用的吸油紙與蜜粉，便可暫時解決頭髮扁塌的問題。首先用梳把頭髮稍作梳理，再利用吸油紙吸走頭皮油脂。解決了頭皮出油的問題後，把少量蜜粉倒於手心，然後分量塗抹於想要改善的頭髮位置上。最後以梳把頭髮上多餘的蜜粉掃走，頭髮便瞬間由扁塌變清爽。

快速急救扁塌髮型：

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有些蜜粉帶有顏色與提亮膚色的閃粉，有機會造成頭皮毛孔的堵塞。故此，宜選用成分較天然的透明蜜粉用於頭皮上。以吸油紙與蜜粉改善因天氣潮濕而導致頭髮扁塌的方法要收急救之效，要徹底解決頭髮出油的問題，可從以下幾方面著手：

【按圖看】減少頭髮出油的方法：