宋慧喬宣布離婚首現身顯憔悴　穿喱士法則：由頭到腳易襯出大媽味

宋慧喬與宋仲基自上月底宣佈因「性格不合」離婚後，雙方一直沒有公開露面，而最近（6/7）宋慧喬就以代言人身份出席一個化妝品牌活動，但竟與從前的狀態有明顯分別。

宋慧喬與宋仲基宣佈離婚後，首次公開露面。(Vcg.com)

一向形象活潑可人的宋慧喬於活動當日樣貌神情明顯比之前憔悴，縱然一如既往親民地向在場粉絲揮手打招呼，但未知是否被離婚一事而影響，仍是有種強顏歡笑的感覺。

不過，除了在表情上流露出一點呆滯感外，宋慧喬還是把其餘的細節保持於較佳狀態，無論是妝容、髮型、美甲，還是服裝方面均沒有失手。

宋慧喬當天身穿Miu Miu短袖喱士連身裙，配上裸色幼搭帶高跟鞋。說實在，喱士一向都是極度「蝦人着」，稍有一慎就會形成一陣娘味。加上宋慧喬當天所穿的款式更有輕微公主袖與大通花元素，是未必人人都能駕馭到得起的款式，但宋慧喬的女神氣息仍然未減。

宋慧喬不時都會穿着喱士服裝：

那沒有女神外貌的我們又可怎樣穿上喱士服裝，襯出個人風格呢？

休閒感：喱士上衣 x 半身裙／牛仔褲

簡單以喱士上衣配襯牛仔褲，襯上一對球鞋就能出門了。(_a_n_c_i_@Instagram)

如果要選擇如宋慧喬所穿的具大通花的喱士款式，最好挑選設計較簡約的連身裙款式，減少出錯機會。然而，如果想較多變化或傾向喜愛休閒格調的女生，可選擇喱士上衣配搭半身裙或牛仔褲，襯上一對球鞋就能出門了；但如果希望造型變得更具女人味，也可搭配高跟鞋。或以素色上衣搭配喱士Pencil skirt（包臀裙），可選擇短身上衣或直接將上衣「攝」進半身裙內拉長身體比例，甚或可選擇Oversized恤衫作搭配，呈現另一種感覺。

型格：吊帶 x 外套

喱士花邊的素色背心也能營造另一種型格。(lucyswhims@Instagram)

一般人對喱士的印象即使不是聯想到可愛甜美，也會聯想到性感，不過喱士也可以很百變。例如可選擇超短身的深色系喱士上衣搭配skinny jeans牛仔褲，露出腰部線條，隨性之餘也能從中散發小性感。另外，如果還是不習慣的話，也可選擇帶喱士花邊的素色背心，當打底使用，然後外穿一件V領Oversized T-Shirt，又或是在配襯外套，也一樣能營造另一種型格。

+ 3 + 2

正式感：喱士細節款 x 西褲

可像宋慧喬一樣，選擇領口位透視的款式。(Vcg.com)

OL們若傾向斯文款式作上班穿搭，建議不要選整件喱士的款式，選擇喱士細節設計的素色款，有女人味得來不會過份庸俗；如選擇領口位喱士透視的款式，不會過份誇張之餘更可做到點綴的效果，令人留下印象。下身方面，則能配襯半身裙或西裝長／短褲，一樣能帶出正式感。