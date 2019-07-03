Google將與M.A.C推AR試唇膏　虛擬試妝效果逼真卻未必人人適合？

網上購物固然方便，不過始終未能試上身，只能直接購買，或睇中款式後到實體店試款。然而，最近則有公司和品牌陸續推出AR應用程式，透過AR技術即時將美妝品與鞋款試上身。

Google將推出AR Beauty Try-On程式，讓女生在線上虛擬試唇膏產品。(blog.google)

Google引入AR技術於YouTube上試妝？

近日Google宣佈將AR技術用於美妝用品上，將會推出AR Beauty Try-On程式並將其呈現於YouTube上（但具體如何於YouTube上開啟或連接應用程式等細節仍沒公佈），提供即時試色、選購唇膏等服務，為不少走到門市專櫃卻有選擇困難症的女生，帶來天大的好消息。

AR Beauty Try-On程式到底會如何運作？觀眾一邊在觀看YouTuber化妝短片時，畫面會分成上下部份，上半部分是播放YouTuber影片，而下半部份則是你的手機內置鏡頭畫面，同時設有AR濾鏡，將YouTuber正在使用的唇膏產品與色號套入用家的唇部，實行虛擬化妝，亦同時設有該款唇膏的不同色號選擇，即時帶來產品效果；如果看中任何一款色號，更可以點擊產品所屬品牌官網的購買連結直接購買。

雖然未能確認Google AR Beauty Try-On正式推出的日期，但Google已確認M·A·C Cosmetics為第一個合作的品牌，並正與M·A·C進行內部測試。而最令人感擔心的是透過AR濾鏡運用於不同膚色的使用者上，其唇膏妝效會否不自然，但Google則表示在設計程式過程中已考慮過這問題與解決方法，務求增強現實感。

M.A.C的Instagram內不時有化妝教學，如果你可以用AR即時「試色」，會不會令人購買意欲大增？（maccosmetics@Instagram）

其實現時不少美容品牌的pop-up 活動，均設有AR虛擬化妝的體驗，逼真度以現今技術來說其實不用置疑，相反大家較關心能否將唇色應用於不同膚色的女生身上。另一方面，就是AR充其量只能提供色號配對，並無法知道上色度、滋潤度等購買唇膏的實際考量，因此技術能否帶來經濟效益，相信仍有待觀察。

不只美裝品，Gucci也推出AR試鞋？

Gucci亦有與白俄羅斯初創公司Wannaby合作，於品牌應用程式中推出Ace Try On功能。（YouTube截圖）

+ 2

另一邊廂，奢侈品牌Gucci也於近期在品牌應用程式中推出AR試鞋功能。AR試鞋功能與白俄羅斯初創公司Wannaby合作，提供線上Ace系列鞋款的試穿服務。

首先，需在應用程式中先按下Ace Try On頁面，繼而選擇心儀鞋款與顏色後將手機鏡頭對準雙腳便能達到虛擬試鞋，亦能看到鞋款於穿上腳後的多個角度效果，同時儲存照片並分享至社交媒體，應用程式更會連接該鞋款於Gucci官方網站的購買連結，做到一站式的購買過程。

這與Wannaby於2月份自家推出的AR應用程式Wanna Kicks用法大同小異，Wanna Kicks應用程式則是提供Adidas、Stella McCartney、Nike、Puma等品牌的新款運動鞋的虛擬試鞋服務，不同的是鞋款是連結Amazon網站，而且能將試鞋過程拍成影片，而Gucci Ace Try On功能則只能拍攝照片。

雖然AR技術能夠於不同角度呈現出鞋款款式，不過也有其限制。如始終未能測量出適合的鞋碼，真的能否成為新的主流購物方式，相信還有很長的一段調整時期，我們拭目以待吧。

Gucci Ace Try On與合作公司Wannaby自家APP用法一樣？

應用程式Wanna Kicks提供多個運動品牌的新鞋款「試穿」服務。（ WANNABY@YouTube截圖）

+ 2

（資料來源：blog.google​, Techcrunch, Venturebeat）