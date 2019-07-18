【2019年人氣】10支話題唇膏：顯色、保濕、遮唇紋　各取所需！

從唇釉到口紅，從光澤到啞光，這篇全部都有！

（IG@benefitcosmeticskorea、《Ann大爹的時尚筆記》提供）

＃光澤唇釉部門

關鍵詞：清透、玻璃唇

1.【YSL Water Stain Vernis A Levres】 推薦指數：4.5 星 會火色號：613 發售日期：26/7 （日本）

YSL說，你盡管攢錢，追得上我發新品的速度算我輸。新系列的奢華水感唇釉含有40%水潤精華，染色持久的同時保雙唇濕度。一共16個色，每一個色號都很適合亞洲人的膚色，我看了一下，613已經開始大火了！

作為目前的人氣王，613是人人都愛的棕調紅色，飽滿嘟嘟唇誰擦誰都適宜。在同系列的紅色系當中，613因為有較深的豬肝色調，更適合多種膚色，不論季節，不限風格，都能適用。

可以一直迭加到自己滿意的飽和度，不會積線或者不均勻～頗多顏色都幾好看，你們感興趣可以再去做做功課。

2.【ARMANI Ecstasy Lacquer】 推薦指數：5 星 會火色號：604 發售日期：已發售

Armani的當家花旦之一黑管唇釉出新色了~ 六個色號，沒有最美，只有更美。金箔色，人魚色，珊瑚橘，肉桂色，蕃茄紅和莓果色，你pick哪一款？（我不pick，我想all！）

反正，用臉帶貨森繪梨佳是在雜誌裡pick了604，人美，擦什麼都非常合理，薄薄一層單擦，質惑較為啞光，想要冷都風格的可以試一試。

薄薄一層單擦，質惑較為啞光（IG@armanibeauty）

一抹成色，一秒絲滑，漆光色澤。如果覺得單單的604有點單調，可以試試看韓國女生超流行的畫法，用516這個蕃茄色整體上色，再用604從內側進行迭加，降低了紫色調，看起來更好駕馭～

還有202這個金箔色，單擦就難免cos金角大王了，但是這麼美的亮片不應該為其他顏色1+1>2嗎？用202打底604迭擦，瞬間blingbling！既是畫報色，又是森繪梨佳色，我覺得這色要火了～

3.【BENEFIT Love Me Tint】 推薦指數：4星 發售日期：已發售

說起清透感，說起入門款，Benefit的染唇液總是佔一席之地。這次還是熟悉的配方，更新的色號～

（IG@benefitcosmeticskorea）

一共五色，作為唇頰兩用，質地露狀，非常輕薄不厚重。而且將以往的筆刷刷頭換成了這種更實用的唇刷，更加方便塗抹！

這樣的顏色上唇怎麼樣都不會錯，嘟嘟果汁唇頃刻永有，唯一的缺點可能是不太好卸！

4.【MAC Shot of Color Lip Oil】 推薦指數：5 星 會火色號：Shot! Shot! Shot!

MAC用家可以閉眼買的不就是唇部單品了嗎？新系列顯色濃郁的唇釉，色澤絕對純正，質量也過關。這次新品主打保濕、光澤、持久，是夏日能讓你美一天的安全牌。包裝亮點在管身尾部的小嘴唇，超級可愛有沒有！

一共14色，全是夏天的one pick，從誰擦誰白的橘色到溫婉的豆沙色，夏日人氣色號在這都能找到！美妝博主Sobong推薦了「Shot!Shot!Shot!」這個明亮的橘色，讓雙唇呈現果汁的質感，在照片或人群中也能瞬間集中目光！

＃啞光唇釉部門

關鍵詞：復古、成熟感

5.【YSL Endanger Me Red】 推薦指數：5 星 會火色號：金管唇釉33

朋友們，做紅唇最出名的，除了Armani，我必須要把YSL放在頭上，這次限量把每一個暢銷單品都推出了以紅色為主的新色號。泫雅也為這個系列傾情代言，小野馬真的太適合紅唇了，她的畫報色也是帶了一大批貨～

大家最喜愛的是33號，這只偏漿果色的紅色，薄塗粉嫩，厚塗氣場，也非常顯白、不調皮，不像黑管唇釉那麼潤澤，有一種漆光的質感。在同系列當中是更為純正飽滿的紅，更能讓人感覺氣場全開。打造的妝容類別就多了，可以性感，可以復古～

+ 3 + 2

6.【CPB Kimono Dreams】 推薦指數：4.5 星 發售日期：21/7

CPB的黑管唇釉出新色了！除了價格，沒什麼缺點。以和服上的花朵和刺繡為靈感，CPB發掘了過去和現在不同的和服樣式和顏色，並用彩妝表現了出來。

CPB的黑管唇釉出新色了！（IG@cledepeaubeauteus）

這系列有兩個質地，每個質地有8個色號。光澤質地8色，表現的是和服逐漸融入現代元素，變得更加清新。Matte質地代表的是傳統，顏色比較淡雅、復古，是氣質的感覺。雖然質地不同，但都可以讓唇部顯得立體，突顯唇妝。乾了之後呈現粉未狀，顏色可以持久飽和的呆在雙唇上～上唇顯得唇妝飽滿而立體，氣場和氣質兼備。

＃光澤口紅部門

關鍵詞：水潤、透明感

7.【SHISEIDO Color Gel Lip Balm】 推薦指數：4 星 會大色號：112，113，115 發售日期：已發售

資生堂超好評唇膏有新色啦，這次超鎖水質地，更加保濕潤澤。顏色也向現在明媚的天氣靠齊，不會太濃郁，卻很清透。不過這樣保濕的質地應該會犠牲一點持久度的！先說受歡迎的「112 Tiger Lily」，粉中帶些橘調，任何膚色都能完美駕馭，打造明媚有元氣的妝容。然後就是「113 Sakura櫻花色」，它會火的原因大概就是‥‥又是森繪梨佳色！較為螢光粉，實在挑人！

最後是「115 Azalea」。Azalea屬杜鵑花，就是漫山遍野的那種，上唇偏紫，cool girl如剛出道的Somi就在MV裡用了這個顏色，因此也帶火了這個色。代言人Somi給大家演了一下，如何用口紅平衡自己的cool girl風～

8.【ANNA SUI Mermaid Lagoon】 推薦指數：3 星 發售日期：已發售

要論包裝的精緻，Anna Sui還可以再戰幾百年！上次介紹過的人魚腮紅的後續，雖然沒有了人魚的形象，精緻的玫瑰和精美印花仍然很矚目。系列一共８色，都是比較清淡的水潤顏色，當然也有我看不懂的灰色和藍色，不過據說這個系列唇膏可以迭加在別的唇膏，產生不同的顏色和質感。

其中這三色比較有趣，可以隨看嘴唇的水分變化而改變顏色，相較於其他色號，日常都挺好駕馭的，如果要入手，我推薦這三枝。

▼▼按大圖查看色號▼▼

＃啞光口紅部門

關鍵詞：精緻、氣場

9.【SHU UEMURA Wild Rose Collection】 推薦指數：5 星 會火色號：RD177 發售日期：已發售

如果你想要一枝玫瑰色的口紅，請盡情欣賞Shu uemura這系列乾燥玫瑰色！每個彷彿都代表著不同顏色，處在不同花期的玫瑰花瓣，也是最近幾年超級流行的MLBB色，極其好看、不難駕馭。

+ 4 + 3 + 2

雖然每一個色都是我的心頭好，但如果精挑細選一枝乾燥玫瑰，我覺得我會挑RD177這一枝！你可以認為它是玫瑰、或者豆沙，甚至是磚紅色。總之，是個美貌且不會錯的色號。

上唇偏豆沙一點，雖然看上去不咄咄逼人，卻也是個精緻氣質的唇妝，一朵玫瑰靜悄悄的開。

最近幾年超級流行的MLBB色，極其好看、不難駕馭（IG@shuuemura）

10.【CHARLOTTE TILBURY Hot Lips 2】 推薦指數：5 星 發售日期：已發售

只要CT出新品，就沒有不買的理由。共11個新色。全是設計師Charlotte Tilbury向她的11位Rulebreakers偶像致敬，從顏色到命名都非常的貼合人物設定！而且還創新的設計出了5種不同外殻，可以隨心搭配。

橘色、粉色、紅色、裸色都具備，分兩種質地（IG@ctilburymakeup）

橘色、粉色、紅色、裸色都具備，分兩種質地，一種是Ｍatte啞光，一種是Kissing較為柔和光澤，還有一枝無色潤唇（就是那枝白膏體）Enigmatic Edward。

具體色號所代表的人物你們可以自己去查～這系列不僅延續了CT一直以來的高品質，還注入了不同意義，即使買來收藏，都是不錯的決定。

+ 2

【本文獲「Ann大爺的時尚筆記」授權轉載，微信公眾號：dayeAnn】