【旅遊穿搭】Pantone四種「旅行的顏色」　4天海島渡假就這樣穿！

最近專門研究色彩的權威Pantone與旅遊平台visit carlsbad、意見領袖平台Fohr.co合作，進行旅遊色彩研究，並在6月20日宣布今年了旅遊色彩四色，這個研究從色彩心理學角度，針對了社群媒體上會激勵人心，讓人看了馬上想打包出發的旅遊照片色彩趨勢來做研究，就來跟Dappei一起挑選今年最喜歡的旅遊色彩吧！

1. Rose Dawn 玫瑰黎明：粉灰色調

玫瑰黎明這個名字好浪漫，如同黑夜到天明之間轉場的天空一樣曖昧又讓人眷戀，帶了灰色調的粉紅色，看起來有種穩定心情卻又不過度沉重的舒服，非常質感！

+ 3 + 2

2. Ethereal Blue 純淨藍：開放而遼闊的藍

Ethereal 有純淨、空靈之意，像奏進夢境一樣，也像森林裡的小精靈一樣，讓人覺得心胸也跟著放開了。

+ 4 + 3 + 2

3. Ocean Depths 深海藍：讓人耳目一新的藍綠色，令人想起大海

看著海洋連發呆都很值得，三不五時就想往它身邊跑，是住在深海裡的海綿寶寶家的顏色！

+ 2

4. Harvest Gold 稻穗金

如豐收的稻穗一般讓人感到溫暖的顏色。

+ 3 + 2

結語：

不知道大家最喜歡哪個旅遊色呢？搭編自己覺得玫瑰黎明好美、好曖昧阿，看完這幾色都想馬上下訂機票了！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

原文：玫瑰黎明、深海藍，Pantone 宣布 2019 這四種「旅遊色」最讓人想馬上出發！

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