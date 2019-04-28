【紋身旅行】韓台小清新風格紋身推介　手刺紋身適合怕痛女生

紋身前總要考慮很久？這些簡約小清新風格的紋身或許能讓你下定決心。

身邊不少女生朋友想紋身，卻又跨不過自己的心理關口。一來是怕痛，二來是她們對紋身的印象還停留在「江湖大佬」的年代，覺得紋身過後就有一陣甩不掉的陽剛氣。其實，現在有不少紋身圖案都顛覆了我們對紋身的刻板印象，設計不再只限於大範圍的龍鳳，漸漸多了簡約的花花草草、小動物，懷有少女心的女生更可以選擇童話風的紋身。以下精選了三間韓國和台灣的紋身店，下一趟旅程不妨為自己留下「印記」。

紋身圖案也可以走小清新路線。（IG@tattooist_baka）

Baka

打開這家韓國紋身店的Instagram，幾乎每個女生都眼睛發光，色彩繽紛的精緻圖案，就像翻閱著童話書中的插畫。他們使用手刺紋身（Handpoked tattoos）的方法替客人紋身，這種方式十分考功夫，紋身師傅利用工具一下一下地在皮膚表面紋上圖案，需時較長。這種方法聽起來較痛，但有過來人分享如果碰上技藝精湛的師傅，痛楚會比機器紋身少，所以怕痛的女生可以一試。

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+ 5 + 4 + 3

Muha

如果喜歡花朵圖案的女生，這間店一定會是你的首選。花花圖案也不一定很少女，他們備有黑色和彩色的花朵圖案，不想紋身太顯眼的女生可以選擇黑色，較為簡約百搭。如果衣著風格一直都是走可愛路線的女生，紋上彩色花朵也絕對不會有違和感。

Muha有時會以花和動物作為設計元素。（IG@tattooistmuha）

+ 10 + 9 + 8

森刺青

如果你是型格女生，略顯以上的韓風紋身過於少女，可以選擇這間位於台灣的紋身店。她的設計圖案比較大，卻絲毫沒有「江湖味」。店內大多都是黑色紋身，但卻絲毫不單調，打陰影和複雜的線條更能突顯紋身師傅的畫功。

點擊看森刺青的作品：

+ 9 + 8 + 7

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