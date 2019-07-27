黃翠如馮盈盈張曦雯　拍出完美比例沙灘照　女星必帶「瘦臉神器」

總有些90後在夏天時會回顧《High School Musical 2》（HSM2），一班主角到度假區打工，閒時到泳池玩樂，當時他們的打扮都非常時尚，又充滿夏日風情，統統全靠道具營造氣氛。 時到今日，女生到沙灘與陽光玩遊戲，有怎會只是游水，當然和閨蜜一同拍攝一輯「沙灘照」，但如何可以令照片可以充滿夏日風情？當然需要一些打卡items！

大型水泡／浮床好玩又影得

水抱一向是不懂游水，又愛到沙灘的女生必備之物，但大家有沒有想過，它們同時是你用來拍攝沙灘照的好幫手呢？馮盈盈、倪晨曦到沙灘時，也會帶備不同可愛造型的水泡、浮床，而紅鶴、生果、和獨角獸款式都是最近較流行的造型；如果不想帶大型的浮床，可以像王敏德大女王曼喜，簡簡單單拿一個簡單紅白組合的水抱，增添一點復古味。

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+ 5 + 4 + 3

生果是明星最愛道具？

以往不少人會帶冰涼飲品到沙灘解解暑，順便當拍攝道具。來到2019年，黃翠如、張曦雯、時尚達人Aimee Song都不約而同以生果做道具，但沒想到這些色彩斑斕的生果竟然能增添整張照片的夏日感，而且讓女生擺pose時更自然，又帶陣陣健康的陽光氣息。如是較小型的生果，拍攝時可參考黃翠如手放臉旁，即有小顏效果。最重要是什麼，容易找來而拍完美照直接吃掉，大大減省回程時的負擔，又不造成浪漫，一舉多得。

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+ 6 + 5 + 4

草帽如何配搭最時尚？

2019年必備沙灘item一定不能缺少草帽，不少女生「夢中情人」Chanel，在2019的春夏時裝騷中，經已出現不同的草帽造型。一班外國的時尚達人Kylie Jenner、Bella Hadid，更大膽到全祼並只配上一頂巨大草帽拍攝，外國時尚平台diet_prada也指她們帶起了「Nude with giant hats」的潮流，一般女生較少會挑戰如此大膽尺度的「沙灘照」，但選闊邊原色草帽（帽邊愈闊愈好），最能打造時尚感覺。

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+ 4 + 3 + 2

不敗太陽眼鏡

相信太陽眼鏡一定是大家必備的夏日飾物，不但能保護雙眼，免受傷害，而且有多款時尚設計，大大提升整個造型。參考時尚名人的選擇，今年太陽眼鏡的趨勢偏向，半透明鏡片、光面、金屬幼框、花形、心型等設計。

如果你是比較害羞，不想展示身材的女生，建議運用Top View（俯視）的角度，拍攝你的太陽眼鏡和其他飾品在沙灘上，一樣能打造充滿時尚感的夏日沙灘照。

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