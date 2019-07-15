健康膚色難襯衫？女生示範健康性感、露得聰明　IG坐擁近10萬粉絲

擁有白皙膚色的女生容易駕馭不同顏色、款式的服裝？或許只是錯覺，一身陽光膚色的女生在穿搭方面多花心思，選對顏色不擔心顯黑；選對剪裁，更有一種獨特的健康小性感，非常吸引！

雖然Emelie擁有健康膚色，但她的穿搭方式卻讓她變得更亮眼。(emitaz@Instagram)

雖然任何時候都不應被膚色所局限自己，包括衣着風格，但殘酷的是健康膚色的女生有時候穿某類型服裝，真的會明顯變得暗沉。

不過，想要讓人有眼前一亮的感覺，也未必需要改變太多現時的穿衣風格，或可參考西班牙女生Emelie Natascha的打扮。Emelie是一名模特兒，在IG坐擁97.5K的粉絲。但她工作以外的穿搭非常值得參考，尤其是健康膚色的女生。當然，Emelie也擁有一身健康膚色，平日的衣著風格傾向簡約為主，但她懂得利用從顏色及剪裁方面入手，選擇適合的顏色，即可讓造型變得更耀眼。

白色

白色服裝可達到提亮膚色，更顯精神的效果。(emitaz@Instagram)

健康膚色的女生穿上深色服裝容易讓膚色變得更暗沉，故或能像Emelie一樣選擇白色服裝，以達到提亮膚色，更顯精神。

白色從來都是最容易駕馭和配襯的顏色，故無論以怎樣的單品作搭配組合出錯機率也相當低。Emelie最常以全白造型視人，搭配簡約首飾、髮飾，以豐富整個造型。有時候，她亦會選擇白色上衣搭配淺色牛仔褲或其他淺色系下半身服裝款式，像是最近她就喜愛穿上大熱的開心果顏色，令造型變得更明亮。如果有時候厭倦了白色，想要更多變化的話，建議亦可選擇米色、卡其色等顏色，也可達到明亮膚色的效果。

+ 9 + 8 + 7

延伸閱讀：

160cm女生簡約打扮 來自H&M旗下高質品牌 嬌小、骨架細必備單品

日本師奶「買餸look」吸引Uniqlo官方留言 氣質與求其一線之差

【修臀穿搭】日本女生長裙掩眼法 將大屁股完美隱形 襯出顯瘦感

明亮色系 X 闊領展現鎖骨

大紅色服裝可營造好氣息。(emitaz@Instagram)

明亮色系的服裝可以提亮膚色，但有經驗的你都知道，大紅色其實非常「蝦人着」。一來穿大紅色感覺太搶眼，二來部份曬得較黃的女生穿紅色也易顯黑。經常都會出現在Emelie身上的紅色上衣或連身裙，都有一共通點，就是展現鎖骨。Emelie通常都會選擇大紅色連身裙，更能予人一種熱情的印象。

不過，如果你未能接受到全身上下也是極度讓人注意的紅色，不妨以紅色上衣搭配灰色、黑色、卡其色等隱陣色系的下半身款式，一來平衡整體造型，避免過份突出；二來，則可透過不同的單品搭配提升造型感，以免過份單調。另外，也可選擇藍色、綠色等同樣是明亮色系的服裝，亦可選擇具印花圖案的款式，帶來活力的一面。

+ 8 + 7 + 6

黑色 X Deep V領

只要懂得選擇款式，黑色服裝不一定會顯得更暗沉。(emitaz@Instagram)

大部份人普遍認為擁有健康膚色的女生要避免選擇深色服裝，以免令自己黑上加黑，尤其是絕對不能挑選黑色！但不時都會穿黑色服裝的Emelie證明事實也不一定如此，只要懂得挑選服裝款式一樣可以輕鬆駕馭黑色。

Emelie穿着黑色的技巧就是避免用衣服包裹自己，如高領服裝等。相反，她更愛選擇大方領和V領的款式，露出頸部肌膚，有助修飾身形、拉長頸部線條，亦呈現更乾淨俐落的感覺；同時，如不習慣穿着圓領以外的剪裁款式，也可選擇see-through材質的服裝，隱約露出肌膚，營造小性感之餘亦可帶來一份型格感，襯托一身的健康膚色。