【歐美首飾】三個清新古雅新品牌推介：著得愈簡單，首飾愈重要！

很多女生都十分羨慕的巴黎女孩，簡單一件白襯衫、牛仔褲、即便一頭凌亂秀髮，也散發著一種慵懶的優雅時尚感。 但如果你細心留意，你會發現她們不經意地用首飾點綴她們的造型，穿得越簡單普通，就越不會忘了首飾，無論是耳釘，項鍊，戒指，手鐲這四大件，還是延伸到頭髮，上臂等新位置的首飾，這些閃亮又提神的小東西，對於女孩整體穿搭比我們想像的要重要得多！ ▼▼純文字討論略欠說服力，我們先請英國劍橋公爵夫人凱特示範一下耳環對穿搭的影響力（按圖放大）▼▼

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坊間有很多首飾，如Chanel、Cartier、Tiffany＆Co.、Hermes等等，但法國的女生都偏愛富設計感的小眾品牌，突然出個人的品味。這次 WIW 為大家推介 3 個新鮮設計師品牌，讓你每次佩戴，都能散發出自信的時尚感。

#Winden

Winden是一個紐約的首飾設計品牌，由 Rebecca Mapes2013年底創立， 她希望可以設計出一種恬靜與變化萬千的地首飾。Rebecca 自己本身十分喜歡復古情懷，她的設計一直遊走於懷舊與現代主義之間，從古董首飾中汲取靈感，將古典沉靜氣質保留下來，配合現代感的細節形態。標誌性的純銀和石頭首飾，靈感來自於大自然。從貝殼、植物到動物，這些自然元素的形態被概念化，雕塑化之後，形成了一個連續的簡約系列。

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#Alighieri

這是一個英國首飾品牌，名字Alighieri 有《神曲》之意，是意大利詩人的姓氏。品牌每一個首飾系列，都會對應《神曲》中100首詩，充滿詩意。創始人Rosh Mahtani，沒有學習過設計，但她學生時代在主修法語和意大利語，研究課題更是《神曲》。Rosh覺得，《神曲》所講述的關於人性的慾望與情緒的故事，可以超越時間，而且相當浪漫，把這些意義化成首飾，可以讓故事延伸。Alighieri的首飾，每一件都帶點破舊之美，甚至有點憂鬱與神秘，但同時讓你的生活帶點文藝的色彩。

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#Anne Manns

珠寶設計師 Anne Manns 從小在鄉間成長，曾於柏林和意大利北部生活工作，她的設計靈感大都源於自然與兒時的回憶，如家中院裡的植物和蔬菜。「The Aubergine」 與 「The Pea」 兩個系列中的是她的出名之作，當中靈感來自日常的蔬菜：茄子和豆子。在茄子系列中，頂著蒂帽的茄子、剪影茄子、水滴茄子，從具象到抽象，以不同方式呈現了茄子。而豆子系列中，形狀不規則的的豆莢，完美地呈現出豆子的美態。通過柏林金工匠人純熟的手工技藝，強調珠寶的質感，與衣服和穿著形成強烈的互補作用。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】