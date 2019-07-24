Chanel公布11月選址香港上演時裝騷　纜車圖像暗示加入香港元素？

5月初於巴黎大皇宮舉行的Chanel Cruise 2019/20系列時裝騷，是第一個沒有了老佛爺Karl Lagerfeld的時裝騷，也是Virginie Viard接任品牌創意總監後的首個系列，無論是場景佈置還是作品，也有象徵帶領品牌啟航之意。 近日，Chanel則宣佈將於今年11月6日在香港重新上演Cruise 2019/20系列時裝騷。並用上香港的山頂纜車圖案公布消息，令人非常期待。

Cruise 2019/20系列為Virginie Viard接任Chanel品牌創意總監後的首個系列。(GettyImages)

Cruise 2019/20系列為Virginie Viard首個系列

在期待之際，不如來回顧一上Cruise 2019/20系列於5月初發佈時的情況！Chanel當時將巴黎大皇宮打造成巴黎火車站，如同過往的時裝騷一樣，場景仿如置身於真實場景，售票處、月台、火車鐵軌、長椅等，所有設施一應俱全。到場嘉賓會先在月台旁的Le Riviera 咖啡廳品嚐早餐才正式出入座，欣賞Virginie Viard首個獨力執行的系列、Chanel的新階段。

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整個系列走出前人影子之餘加入個人風格。系列主要以修身、直身等簡單俐落的設計為主，除經典優雅的斜紋軟呢（Tweed）、雪紡設計，Virginie Viard還加入了斜膊設計等不對稱肩線剪裁、荷葉邊裙、低領、闊腳褲的設計。

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而其中一個系列亮點，則是Virginie Viard在設計中引入了蝴蝶結，直接設計成大蝴蝶結抹胸款式或於領口位置作點綴，就連腰帶亦帶有蝴蝶結，營造浪漫少女氣息。用色方面，除黑、白、米色等經典顏色，是次Virginie Viard亦加入粉色系以及藍色、綠色、桃紅等明亮色彩，為Chanel帶來更年輕的輪廓節奏。

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Chanel將在香港上演Cruise 2019/20系列

追溯至1920年代，Gabrielle Chanel已經以各種輕盈材質設計出Mid Season單品作Cruise系列，為女性們度假而設。後來，Karl Lagerfeld加入品牌後再度將Cruise系列發揚光大，並且衝出當地「度假」，於世界各地舉行時裝騷，也是第一個設有Cruise系列時裝騷的品牌。

當人人都在推測Karl Lagerfeld離世後，Chanel會否仍按照過往「傳統」為Cruise系列在外地舉辦時裝騷之際，品牌卻突然宣佈即將會將5月初在巴黎大皇宮上演的Cruise 2019/20系列於11月帶到香港，選擇在啟德郵輪碼頭重新展出。

Chanel則宣佈將於今年11月6日在香港啟德郵輪碼頭重新上演Cruise 2019/20系列時裝騷。（品牌圖片）

香港Cruise 2019/20系列時裝騷將會與巴黎有所不同？

對於即將於11月在香港舉行的時裝騷， Chanel表示並不會是與5月初於巴黎上演的版本一式一樣，屆時更會加入香港元素，以符合香港市場的需要。

而在場景佈置方面，根據以往Chanel於各地舉辦Cruise系列時裝騷的經驗，也未必如巴黎場次一樣，如Cruise 2018/19系列時裝騷於巴黎以「La Pausa」郵輪作背景，但在泰國曼谷重新上演時，則也未能看到「郵輪」完整的出現，以湄南河的選址和設施作取代，帶來新鮮感，故11月將上演的Cruise 2019/20系列時裝騷，或也未必能看到郵輪碼頭化身為巴黎火車站的場景。

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Chanel會將外地特色文化融合系列當中，就如Cruise 2015/16系列於韓國首爾時，就將韓服的細節加到設計中。（CHANEL@YouTube截圖）

以往在外地重新上演Cruise系列，都會將當地特色文化於設計中

每次Chanel將Cruise系列帶到外地重新演繹，都會結合當地的傳統文化元素於新設計上。就如Cruise 2015/16系列於韓國首爾發佈時則將韓服的細節加到設計中；於泰國曼谷發佈Cruise 2018/19系列時，又將泰語「Sabai」的快樂、放鬆之意融合系列當中，更於當時開設了名為「chanel.sabaistyle」的官方Instagram專頁，展示結合Chanel法式優雅與泰式生活態度的設計。

每次品牌都在Cruise系列匯入當地特色設計，相信即將會在香港新貌重演的Cruise 2019/20系列也不例外，就期待一下品牌帶來的驚喜吧！