Zara以外　新加坡親民品牌Love,Bonito來港　姊妹裙$220有交易？

不少女生對Zara、H&M等價格親民的品牌又愛又恨，愛它們的款式時尚百搭，同時又為著歐美品牌尺碼偏大、衣不稱身的問題而苦惱。 最近，以多樣化設計與親民價錢，成功於亞洲市場急速冒起的新加坡時尚品牌Love, Bonito，於中環開設了期間限定店，是繼新加坡手袋鞋履品牌Charles & Keith來港後，第二間登陸香港的新加坡親民時尚品牌，各位小資女生絕對不能錯過。

Love, Bonito於中環開設了為期三個月的香港期間限定店。（IG_ghlchan）

Love, Bonito成立於2010年，從最初只以網店形式經營到現在於東南亞各地均設有實體店，只以短短幾年的時間便發展出完善的規模，今次在香港設立的期間限定店已是Love, Bonito全球第20間分店。香港期間限定店為期三個月，設於中環皇后大道中H Queen's地下。香港女生終於可以親身試上實物，不用再等待網購的包裹了。

按圖看香港店實況：

Love, Bonito風格簡約時尚，適合時尚幹練的上班族。利落的剪裁、多元化的設計，加上新民的價錢，讓每位不同風格的女生都能於Love, Bonito覓得心頭好。品牌設有多個時尚系列，如休閒的Denim 系列、專為孕婦而設的Embrace系列及輕盈浪漫的伴娘服飾Lylas系列，價格由$220至$550不等。

【按圖看】Love, Bonito為不同風格的女生設計了多個時尚系列：

+ 4 + 3 + 2

西裝套裝：

西裝外套是衣櫃中的必備單品。（IG_lovebonito）

西裝外套不但上班必備，搭配休閒穿搭同樣時尚，是衣櫃中的必備單品。最近同色系的西裝套裝成為潮流穿搭，要擺脫西裝的斯文感覺，可從顏色與面料入手。夏天當然要把色彩都穿在身上，女生們可嘗試把亮眼的顏色大膽穿上，不管是配涼鞋還是波鞋，都能穿搭出隨性帥氣的風格。另外，長髮女生可考慮把頭髮束成低馬尾，配上亮麗耳飾，更添利落感覺。

印花飄逸長裙：

印花飄逸長裙散發著法式浪漫情懷。（IG_lovebonito）

一到夏天，女生們都紛紛換上印花裙子，碎花、波點與格仔是每個女生都擁有的夏日單品。除非你是精於打扮的女生，否則還是入手基本的印花單品比較保險。深色而精細的小印花有效顯瘦，而碎花連身裙更帶著點點浪漫的法式情懷。對碎花卻步的女生可嘗試以線條為主的單品，同樣帶著充滿活力的夏日氣息。