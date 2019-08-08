雖然夏天非常炎熱，但不少女生都捨不得為了降溫而剪掉一把秀髮。女神倪晨曦Elva就在年初剪了一把長長的波浪「女神頭」，改為Long Bob造型，起初有點不習慣女神的新造型，誰想到Long Bob比長髮可塑性更高，Elva更不時有不同的編髮，讓不少女生也羨慕，想跟女神學習一下。 Elva的編髮不會太困難，有淺到深，只要多練習，手殘女也可做到。

倪晨曦Elva剪了長長標誌性的「女神頭」，改為Long Bob造型，依舊好看。（misselvani@instagram）

直長Long Bob

女生的頭髮只要是及肩或以下的長度，每天起床後頭髮都會「不聽話」，完全不貼服，髮尾更會向外飛，梳頭也解決不了這問題，尤其Long Bob是非常容易發現頭髮凌亂。剪了Long Bob後的Elva不綁頭髮的話也會夾直頭髮，打造一個直長Long Bob。如果想打造不同的感覺，可以靠頭髮分界：中間分界可以給人感覺成熟、型格；而3：7或9：1則有一種休閒、甜美感。

用離子夾夾直頭髮非常簡單，但有一點要注意：把頭髮都夾直後會扁塌，頭形便不好看，所以在所有頭髮夾直後，最貼近頭頂的髮根要再用離子夾夾一夾，這樣可以令髮根位蓬鬆，頭形會更好看。

+ 2

微鬈「公仔麵頭」成為Elva經常採用的髮型。（misselvani@instagram）

微鬈「公仔麵頭」

如果一直都是直長Long Bob未免太沉悶，Elva也會以微鬈的「公仔麵頭」示人，不但造型可愛又減齡，而且可以透過視覺上營造髮量大增的錯覺，讓頭髮變得豐盈濃密，也解決了頭髮扁塌的問題。

打造「公仔麵頭」非常簡單，抽一束頭髮，用直髮夾將髮束向內捲一下，等2-3秒，然後向外捲一下，等2-3秒，如是者把所有頭髮都夾好即可；另外，如果你是懶惰的人，可以前一晚洗髮後把頭髮吹乾至2/3，把頭髮左右分半，然後從頭頂開始鬢三股辮便睡覺，第二朝即擁有一個「公仔麵頭」，如果髮量較多的女生可以把頭髮多分幾束才鬢三股辮，頭髮會更豐盈。

Elva的半丸子頭也帶有「仙氣」，連女生也視她為女神。（misselvani@instagram）

半丸子頭／半馬尾

在Elva的instagram中，無論是出席活動，還是日常生活的她也會綁現時夏日最流行的半丸子頭和半馬尾造型，甜美又活潑。髮型不但簡單，而且適合不同瀏海的女生。

把頭髮上下分半，然後將髮束扭轉成一個丸子，再用一條橡筋綁緊固定即可，30秒也不需要，一個可愛清爽的半丸子頭便完成；而半馬尾同樣把頭髮上下分半，然後將上半部的頭髮用橡筋束成馬尾即可。Elva有時候會先把頭髮夾成「公仔麵頭」才把頭髮綁起，這樣感覺上是更有心機，但一點也不繁複，另外，想有小臉效果可以把額頭和耳朵旁的髮絲拿出些許就可以。