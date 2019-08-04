【髮型】2019夏日減齡編髮：messy bun、半丸子頭　一條橡筋即可

夏日炎炎，相信是每個長髮女生最討厭的日子，頭髮在頸上與汗水交織，甚是難受，有時花心機夾好的髮型更是出門不足一小時全毀，讓人心碎。 花時間在夾頭髮上，不如用數分鐘的時間編髮，不但瞬間清爽了許多，更可以有新造型示人，起減齡之效，重點是，你的工具只需一條橡筋，手殘女都能做到！

在炎熱的夏天，李靜儀Heidi不時以Messy Bun示人。（heidibibe@instagram）

Messy Bun

人人都懂得綁一個「髻」，但到底甚麼是今年最流行的「Messy Bun」呢？其實Messy Bun泛指一個很蓬鬆又隨意的丸子頭，近年非常受歐美的女生喜歡，但現在香港不少女生都開始仿效，連Super Girl的李靜儀Heidi最近的照片中也是一個Messy Bun，雖然慵懶，但整體造型非常時尚。

+ 3 + 2

把頭髮拿起成馬尾，然後把頭髮朝向一方接着扭轉成一個髻，再用一條橡筋綁緊固定，最後在不同的髮際邊緣輕輕拉鬆髮絲，營造凌亂美同時又修飾面型。如果你想走法式浪漫風的Messy Bun，不用梳起頭髮，只要用同一個方法在頸後扭成一個髻即可。

半丸子頭

可愛的半丸子頭近年都出現在每一個夏天，不少明星私下也會綁這髮型，如蔡依林，就算是齊陰的陳嘉寳Anjaylia也會，可見髮型不但大熱，而且適合不同瀏海的女生。

綁一個半丸子頭非常簡單，只需要把頭髮上下分半，甚至只是在頭頂拿三分一的髮量，按自己喜歡「丸子」的大小而定，然後將髮束扭轉成一個丸子，再用一條橡筋綁緊固定即可，30秒也不需要，一個可愛清爽的造型便完成。

半馬尾

如果覺得半丸子頭太可愛，可以考慮綁半馬尾，年初剪了Long Bob的女神倪晨曦Elva現在不時也會以半馬尾示人，無論是出席活動，還是日常生活也會見到這髮型，當然出席活動時的半馬尾會更複雜一點，但也不會考起手殘女。

+ 3 + 2

把頭髮上下分半，然後將上半部的頭髮用橡筋束成馬尾即可，如果你想更有造型感，你可用電髮夾把頭髮夾成微攣，有點像「公仔麵」才把頭髮綁起，又或完成編髮後，可以把額頭和耳朵旁的髮絲拿出些許，營造一個凌亂美。