Chanel、Loewe推藤織袋、帆布袋　黑撞藤色必備　多是入門定價？

透明袋固然可為夏日帶來透心涼的視覺效果，但想營造夏日感，又豈會只得透明袋款？今個春夏，各大品牌都將過往流行過的手袋款式重新演繹，帶來了各式各樣充滿夏日節奏的手袋。 由於是帆布與藤織材質的關係，比起皮革材質款式的價格相對來說更經濟，可以說是女生們的入門款式，就按照場合與需要而選擇今個夏日的手袋款式吧！

帆布袋

今個夏日，帆布袋幾乎佔領了整個社交平台頁面。(hautegreyfox@Instagram)

曾幾何時，不時都會在街上看到帆布袋的蹤影，但近這幾年來卻越來越少人使用，不過潮流總是難以捉摸，今個夏天卻完全是帆布袋的天下！

眾多奢侈品牌如Celine、Saint Laurent、Burberry、Valentino等，都推出了配以皮革包邊的大型帆布袋款，即使沒有如平日全皮革袋款一樣作出大量的宣傳，但大概除了充滿夏日感外，也因為輕巧實用的間格和更經濟的價格而得到不少時尚達人喜愛，同時，今季的帆布袋設計多設有皮革包邊，令帆布袋的外形更挺身以及具質感。

而且，熱潮並不單在各奢侈品牌中，就連小眾品牌也推出了帆布袋款，如宋慧喬早前用過的韓國品牌JeEtTe帆布袋就引起了討論。帆布袋不但比起皮革袋款在價格上來得經濟實惠，作名牌入門款式就最適合，就以Celine和Burberry為例，Celine帆布袋款式價格約HK$13,000左右、Burberry則約HK$8,800起；而宋慧喬也擁有的韓國品牌JeEtTe帆布袋款價格則為KRW278,000（約HK$1,841），按照你的Budget而選擇適合的袋款。為造型帶來休閒俏皮感吧！

+ 4 + 3 + 2

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藤織袋

藤織袋可輕易讓造型更具夏日氣息。(virginia_konopka@Instagram)

藤織袋就是予人一種度假氣息，但別以為只有在陽光與海灘中才有用武之處，Chanel、Loewe都在今季將藤織袋重新包裝，外形方案不度局限於籃形，而是更具玩味感的造型，如箱形、水桶形、Clutch等，適合用來配襯造型與應用於不同場合。

雖然名牌藤織袋價格上偏貴，如Chanel的藤織袋款式Vanity Cases約HK$62,400起；Loewe Gate Bag藤織款式價格則約HK$9,750起，但基於藤織袋多以杏啡色為主，基本上屬百搭的款式，只需按照當天的服裝風格與顏色選擇藤織袋款便能增加時尚與夏日感，因此也值得考慮入手。如配襯上班較正式的造型時，可選擇箱形與普通手挽造型的款式，帶出優雅氣質；外出派對時則能使用Clutch，甚至特別造型的藤織袋款，令造型變得更玩味。

+ 5 + 4 + 3

Logo Bag

只要選擇對的款式，Logo Bag也可以帶有時尚的感覺。(chloe@Instagram)

如果你認為帆布袋和藤織袋感覺過於夏日，還是喜歡皮製手袋，或可選擇Logo Bag。

Logo Bag的熱潮自2018年秋冬季開始就一直蔓延至今個春夏，Dior、Fendi、Saint Laurent推出印有品牌字母的Logo Bag款式，低調但同時帶有極高的辨識度。除熟悉的以Logo拼湊而成的款式外，Louis Vuitton亦有推出具有大型Logo的Monogram Bags，不過，於選擇這類型Logo Bag時，建議以素色且簡約設計的服裝搭配，以在視覺上取得平衡，避免花巧。

若你是喜歡簡單的手袋款式，則可選擇如Chloé、Burberry推出的Logo Bag款式，沒有過多的印花Logo於袋身上，只是以素色作底色，並用上品牌的英文縮寫字母作金屬釦，不會形成過份Show off的感覺，且用於上班造型也非常適合，加上Burberry Logo Bag款式的價格為HK$8,800起，絕對是一個不錯的入門選擇。