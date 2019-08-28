Chanel、Gucci小資入門級手袋　$9xxx以下　比經典款平一半有選擇

8月這日子，各大公司都應該加入不少「新血」。剛加入社會，需要接觸更多不同社會層面人士，有時跟前輩出席一些活動也要把自己打扮得好好的，才不失大體。 時尚品牌的服裝不是人人都可以負擔得起，而手袋系列則是較易入手，價錢也是入門的選擇，萬元便可以帶回家。了解以下幾點，想找一個適合自己的入門款手袋便不是問題。

哪些款式是名牌入門款？

Tote Bag

阿SA蔡卓妍今年年初帶了Fendi的tote bag，更指是「正菜妍誠意推介」。 (choisaaaa@Instagram)

上班的女生不時要帶上文件或手提電腦，而體積龐大的Tote Bag便是她們和不愛整理手袋的女生必需品。

如果是全皮革的Tote Bag價錢上會偏貴，而且有一定的重量，如果還要放大量的物品進去，每天便像是「抬石頭」，非常累又不實際。挑選麻質、布質的Tote Bag，不但價錢親民實用，耐用性高，又能放下文件、手提電腦、外套，以及各種小物，不但適合上班用，當旅行袋一樣可以，另外今年相當流行大Tote Bag，容祖兒、阿SA蔡卓妍都換上了。

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+ 4 + 3 + 2

Mini Bag

Kary吳雨霏早年已經開始揹Saint Laurent的camera bag。 （ngk@instagram）

近年非常流行小手袋（Mini Bag），不但百搭又易襯，最重要是大部分都是品牌中入門價錢，比大袋、經典款式便宜一半甚至更少，以Fendi的Peekaboo系列為例，大型 Peekaboo X-LITE需要$35,200，迷你 Peekaboo Iconicn則要$26,800，但Fendi的Camera bag只需$9,600，即1/3的價錢便可入手Fendi手袋。

在Mini Bag中都有不少設計可以挑選，經典款的mini版可能要超過一萬元，而Camera Bag和Wallet on Chain便會較便宜，Camera Bag雖然比較小，但容量絕不能看小，它大多都能裝下大手機、尿袋、粉餅、唇膏等，而且Camera Bag都會在袋上飾有品牌Logo，長青又易襯，適合日常使用；Wallet on Chain的容量不大，但它的外表均擁有品牌標誌設計，所以同樣吸引不少小資女入手，女生可出席公司活動時使用。

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+ 8 + 7 + 6

Belt Bag

Yumiko鄭希怡在照顧小朋友時也揹了GUCCI belt bags，成為「潮媽」代表。（yumiko.chengy@instagram）

Belt Bag（腰包）在2017年秋冬再次爆出，腰包曾是90年代紅極一時的手袋式，但早年的形象都是十分土氣，一般認為只有老一輩才會使用，但自從各大品牌都重推腰包後，瞬間成為時尚達人必備之物，Yumiko鄭希怡、Jolin蔡依林都有配帶，特別Gucci belt bags。

除了把belt bag戴在腰間，還可以斜揹、側揹，另有一番隨性知性味。（cos55555@instagram）

對於不是鍾愛時尚的女生，腰包可能是有點難駕馭，但腰包除了戴在腰間，還可以斜揹、側揹，會有另一番感覺，而且腰包的容量與Camera Bag差不到，裝下日常外用品不是問題，而且拿東西時更方面。

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