158cm楊丞琳穿台灣平價品牌　貼地慳妹模範　3招打造視覺一米八

台灣「可愛教主」楊丞琳（Rainie）出道19年，今年已經35歲的她，不但皮膚甚好，又擁有一張娃娃臉，最近愛練身的她，身材更是維持得相當好，「川字肌」確實讓不少輕熟女羨慕。 除了外貌容易有減齡的效果，穿搭也非常重要。常接觸時尚品牌的Rainie甚有時尚觸覺，是不少女生的fashion icon，而Rainie也非常大方，以「#OOTD（Outfit of today）」分享私下的穿搭，有眼利的粉絲更發現她最常穿着的品牌並不是designer brand，而是一個台灣本土品牌，而且價錢親民。

楊丞琳早前與台灣平價品牌Pazzo合作推出聯乘系列「In our daily life」。（rainie77@instagram）

Rainie除了歌影視了得，減齡又舒適的穿搭更吸引一班粉絲追捧。Rainie的穿着不單只「貼地」，連她入手的服飾品牌也非常親民，難怪是小資女模範。

而受Rainie的寵幸的品牌正是台灣平價品牌Pazzo，價位約HK$50 - HK$380，無論是學生還是上班人士都能負擔，最重要她的設計簡約、優雅，人人都可駕馭。Raine經常穿Pazzo的關係，因而被邀請成為「網路服飾品牌風格代言人兼設計師」，較早前合作推出了「In our daily life」系列，以日常穿搭為概念設計，非常百搭。

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158cm楊丞琳如何穿出完美比例？

楊丞琳經常以T-Shirt和A字長裙示人。（rainie77@instagram）

T-Shirt X A字長裙

Rainie穿搭吸引人之處便是她穿着的單品都非常普通，但配搭上來不失大體。炎炎夏日，不少女生都愛穿簡單的T-Shirt，而Rainie也是，並會按當日風格配搭不同的A字長裙，如牛仔面料、棉質、拼布等，而且A字長裙可以修飾女生某些的缺點，如下盆大、腿粗等，是女生恩物。如果想顯腿長，一定要像Rainie把T-Shirt攝進裙子裡；想有時尚感一點，便可攝一邊便可，再穿一對厚底鞋便可以像Rainie一樣瞬間「長高」至180cm！

合身上衣 X 闊腳褲

近年非常流行闊腳褲，簡直是下半身肥胖的女生福音，雖然Rainie的身材保養得甚好，但她也非常愛穿闊腳褲。

高腰的闊腳褲不但可以拉長腿的比例，而且可以把下半身的肥肉都遮擋了，沒有人知有腿粗問題。如果想行文青風格，便可以挑選寬闊的上衣；如果想展現出好比例，上身便要挑選合身的上衣來平衡下身的寬闊感，避免太臃腫。

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連身衣服

就算多愛打扮的女生都有一天想「偷懶」，而褲裝或裙裝的連衣服便是最好的穿搭造型。但較矮小的女生會害怕穿了寬鬆的連身衣服會更顯缺點，其實Rainne身高也只有158cm，但她穿上連衣服絕無遮掩了她的身材比例。

女生可以學習Rainie突出本身腰間位置，才可顯腿長；同時挑選能露出最瘦「腳踝」位置的連身衣服，有時Rainie更會透過腰包突出腰線，讓比例更好看。 溫馨提示，配搭連身衣服的上衣要選合身款式，用意平衡寬鬆的連身衣服。