行內人買手袋緊守「6的定律」　只選永恆經款式　LV意外不上榜？

在時裝界，每季也會推出新系列，而新設計、新趨勢一向都是這界別一直在追求，行內人指每一個新設計都有「6的定律」，即是12個月或18個月後便會被另一個新趨勢取替。 但作為精明小資女，比起追逐潮流，還是喜歡買一個適合自己的「永恆經典」，實用又長青。如果你是手袋的新手，編者綜合不同的行內人報告，嚴選以下9個Designer Bags，絕對經得起時間考驗，女生按自己的風格選一個吧！

名模Irene Kim也是Celine Box的忠實用家，出席時裝周時也會帶上。（ireneisgood@instagram）

Celine：Classic Box Bag

眾所周知，Phoebe Philo把Celine打造得有聲有色，定立了知性簡約的風格，不單是時裝達人喜歡她，就連一般上班族都是Celine的粉絲，尤其是手袋系列，是上班穿搭的「必需品」。提到經典非Celine Classic Box Bag莫屬，Box Bag是Phoebe成為品牌創意總監後首個推出的袋款，簡約設計，四方外形，logo暗藏在袋蓋中，低調又經典，新設計師Hedi Slimane也把她留下。

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Yumiko鄭希怡在照顧小朋友時也揹了Gucci Marmont belt bag。（yumiko.chengy@instagram）

Gucci：Marmont Bag

自Alessandro Michele上任後，把Gucci改變成為受眾多女生歡迎的品牌，她時而玩味，時而經典，能符合不同女生的「理想型」。Gucci Marmont當年更是把Gucci推到高峰，各大時裝周街拍都是Marmont系列的蹤影，而且系列的袋形甚多，有camera bag、belt bag、wallet on chain等，最近更推出了水桶袋，統統都帶着經典GG金屬大logo與Marmont摩登的車線。

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日本不少走文青、簡約系的女生都喜歡A.P.C的產品，而Half-Moon Bag必備手袋之一。（h_1_n_a_@instagram）

A.P.C.：Half-Moon Bag

來自法國的A.P.C.靠簡約、內斂取勝，她堅持回歸基本的生活態度，強調簡約主義，不論當季流行甚麼元素，品牌也只推出基本款的單品，而Half-Moon Bag便是代表作。Half-Moon Bag「袋」如其名，是一個半月形的手袋，沒有多餘的設計，只在袋身燙上小小的金色logo，明眼人一看便知是誰家的出品。

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韓星Jessica Jung是女生的fashion icon代表之一，而她也手拿着Mark Cross的手袋。（jessica.syj@instagram）

Mark Cross：Box Bag

香港女生可能對Mark Cross比較陌生，但她在美國已有過百年歷史，以製造頂級馬具起家。由於第二代創辦人Gerald Murphy 接手品牌後，曾移居法國，因而品牌同時帶有法式優雅感。Mark Cross的手袋全部都有一個共通點：正正方方，像一個小型版行李，復古又優雅。

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Loewe Puzzle分了3個尺寸，楊丞琳身上的是mini尺寸，適合可愛風的女生。（rainie77@instagram）

Loewe：Puzzle

西班牙品牌Loewe一向是低調女生的寵兒，品牌Logo不突出，設計卻是獨一無二，明眼人一看便知Loewe的出品。Jordan Anderson的作品經常都有爭議，皆因每一個都極具特色，當中，Puzzle系列便是經典中的經典，它更是把Loewe捧成至今地位的「功臣」。手袋由40塊小牛皮組成，有同色拼接和拼色選擇，非常有設計感，而且容量大，適合通勤的女生。

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Acne Studio的Musubi Bag打破平常水桶袋的「模樣」，更有獨特性。（siwa.7@instagram）

Acne Studio：Musubi

Acne Studio是Scandi brand（北歐風）的代表之一，設計簡約、永不過時，同時會改奏基本款，讓作品成為另一經典，就像Musubi，短短推出數年，已經成為品牌的經典之作。Musubi正是水桶袋的變奏，袋側設有垂墜紐結，而且有手提設計，讓手袋更多變。

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Dior：Saddle Bag

韓星秀智擁有一個刺繡款的Saddle Bag，簡單穿着T-Shirt、牛仔褲可突出手袋的設計。（skuukzky@instagram）

Dior Saddle Bag第一次在2000年春夏季出現，由前任總監John Galliano打造，當時《Sex in and City》女主角Carrie Bradshaw拿着的便是第一代Saddle Bag，就此這款手袋便成熱話了。2018年秋冬Saddle Bag又再次出現，在Lyst的搜索量更大增100%，是每個時尚名人都擁有的款式。再次回歸的Saddle Bag增添了多種揹法，物料也有不同，如皮革、刺繡、牛仔布。

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Irene Kim的全黑Chanel 2.55相當型格，展示女性的強悍魅力。（ireneisgood@instagram）

Chanel：2.55

在「經典」一題中，Chanel又怎能缺席，而Chanel的2.55更是無法取代。2.55是創辦人Coco Chanel的第一個手袋，50年代Coco大膽採用肩帶的設計於女性手袋上，由三股鐵鏈組成，鎖扣則是Mademoiselle Lock（小姐之鎖），當然不能缺少經典菱格紋。

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Valextra的Iside Bag線條利落大方，是不少外國名人愛用的手袋款式。（valextra@instagram）

Valextra：Iside Bag

Valextra是一個意大利的品牌，更有「意大利Hermes」的稱號，其用料、手工一樣專業，品牌設計低調簡約，吸引不少巨星、名媛支持。而Iside Bag是品牌的首選，梯形工事包設計，線條利落大方，強調極簡風格，並配上具標誌性的長方型鎖扣，知性女生的必備。

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（參考資料：Who What Wear）