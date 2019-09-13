BLACKPINK內鬥　Chanel與Celine寵戰　「小公主」單品貴輸民心？

自從「韓風」盛行，韓國的文化、歌曲都引起全球關注，一班韓星的穿搭風格更是年輕一代的潮流指標。 BLACKPINK除了歌曲紅遍全球，當中兩位成員Jennie和Lisa的穿搭風格更是眾人熱話，一個被稱為「人間香奈兒」，另一位則是受Celine設計師Hedi Slimane看重的「人間芭比」，她們兩人就像兩大品牌的「行走版店舖」，每一次的私服都非常吸精，惹人注目，難怪會成為女生的最新fashion icon。

Jennie和Lisa私下老友鬼鬼，但穿衣風格卻各有特色。（jennierubyjane@instagram）

Jennie和Lisa均屬女韓團BLACKPINK，2016年出道時，風格鮮明，可塑性又高，形象百變，因而隨即爆紅，當中Jennie和Lisa無論台上還是街拍穿着較出色，因而分別引來兩大品牌Chanel和Celine的青睞。

Jennie一向無論在台上台下都特別喜歡穿着Chanel的服裝，加上她霸氣、冷豔的氣質與Coco Chanel不羈女性的品味相似，吸引了Chanel的注意，邀請她出席時裝周、活動，甚至得到品牌大使的身份。泰裔的Lisa則有着洋娃娃般的國際臉孔，身材比例優越，是「行走衣架」，Hedi Slimane上任主理Celine後，便對Lisa寵愛有加，當時Celine by Heidi Slimane的第一個手袋「16」，Lisa是首位亞洲女星拿到，與Lady Gaga並列。

Jennie經常穿着Chanel的服裝，因而有「人間香奈兒」之稱。（jennierubyjane@instagram）

Jennie穿出不同風格的Chanel

Jennie身為「人間香奈兒」，絕不會缺少Chanel標誌性的Tweed（軟呢）穿搭。當年Chanel女士把本是應用在男性運動外套上的Tweed放到女性的衣著上，隨即成為經典，而Tweed的質感給人優雅，Jennie不時會穿上Tweed的服裝登大雅之堂，看時裝秀時，Jennie穿了一套粉藍色Tweed Jacket配上Tweed高腰褲，並頂着一頭長直髮，像個高貴女強人。Tweed的應用多變，在小禮裙和手袋系列上也會看到，Jennie也曾穿一條粉色合身的背心裙，配同款的Tweed手袋，甜美可人。

+ 2

私下的Jennie穿搭比較隨性，喜歡穿Logo Tee、Vintage Chanel的上衣，並配上一條簡單的牛仔褲、短褲便能起行，與時下會打扮的年輕女性相符，只是單品較昂貴，難怪有「小公主」之稱。

Lisa是亞洲首位女星拿到Celine by Heidi Slimane的第一個手袋「16」，與Lady Gaga並列。（lalalalisa_m@instagram）

Lisa完美駕馭Celine by Heidi Slimane

身材甚好，又帶有國際臉孔的Lisa打扮起上來型格又時髦，能完美駕馭與Hedi Slimane主理的Celine風格：型格、復古、龐克，成為Celine的寵兒。Lisa的穿搭與Jennie相反，她不會常以Celine的total look示人，她會挑選數件Celine的單品進行穿搭，就像她近日總愛穿Celine Oversize的西裝外套，她一時會配以牛仔褲，一時又會穿西褲，前者給人休閒不羈，後者則有一種整體舒適感，而且一般女生都容易參考Lisa的配搭風格。另外，她又非常愛用Celine的TRIOMPHE手袋，四四方方的復古設計，不論配上褲裝，還是裙裝都一樣好看，百搭又耐看。

身為團體中最小的Lisa，今年22歲的她，除了有着Celine龐克、時尚的一面外，日常她就像一般的小女生，喜歡穿連身裙、小洋裝，青春洋溢。

兩位成員穿衣風格各有特色，你又較喜歡哪一位？