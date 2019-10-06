【IG女神】10個影相姿勢讓你呃like不再尷尬癌　托腮瘦面又少女

每次拍照都犯尷尬癌的朋友們，看、過、來！站到定點卻不知道怎麼擺Pose？想拍美照但出來的都是尷尬笑？沒錯，今天就是要教大家如何看起來自然、又不做作的擺Pose，如果妳跟儂編一樣總是在鏡頭前不知所措的話，把這幾招學起來相信我們有一天也能「很會」！

1.回眸

聽過「回眸一笑百媚生」吧！回眸是拍照裡的殺手鐧，有很多種可以套用，像是可愛的、性感的、酷的都能在這個動作裡達到，且回眸時的側身會讓身體曲線看起來自然又優美。但是！大家盡量不要製造驚喜（咦！）要有意識的回眸，並擺出最漂亮的表情，不然出來的不是回眸。

回眸時的側身會讓身體曲線看起來自然又優美（instagram@lalalalisa_m）

2.玩頭髮

頭髮就是生出來讓你玩的！捲頭髮加上眨眼看起來可愛;撩頭髮直視鏡頭超性感；拉頭髮往下看慵懶又呆萌！頭髮真的各種玩不膩，塞耳後、綁馬尾等等真的太多啦！下次不知道該怎麼辦的時候玩頭髮就對了！

（instagram@taeyeon_ss）

3.小道具

手邊有東西的話，不要害羞直接當成時尚大片拍起來！女生身邊應該都會有很多哩哩扣扣，運用手邊的東西讓照片看起來變得有質感、有主題，像是基本的滑手機、喝飲料、補口紅、抬墨鏡等等。

（instagram@jennierubyjane）

▼▼按下圖看更多拍照pose▼▼

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