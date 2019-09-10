【KOL穿搭】胸太大、骨架大？3位YouTuber身材劣勢也襯出女神造型

因為身材不是衣架子而有許多穿搭困擾的女孩們，在買衣服時總是苦於「在架上看起來很好看，穿上身卻變災難」，在店面試穿還可以默默放回原位，但網購可就沒有那麼多回頭的餘地了！ 了解自然的身材劣勢以及地雷單品還不夠，想要知道同款衣服穿在和自己有相似身型的人身上會有什麼感覺，可以參考以下YouTuber的影片或日常穿搭，擁有大胸部、小個子、大骨架等困擾的女生們趕快一起來看吧！

一隻阿圓

一隻阿圓是上圍豐滿的穿搭代表，當季很多流行的款式，在平胸Model身上看不出個所以然，可以參考阿圓的頻道，頻道主軸是介紹韓國流行文化，因此穿搭影片也偏向韓國流行風格，除了日常服，也有內衣、泳裝等大胸部女孩們在挑選時會特別慎重的單品。

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Meg Lu

嬌小女孩的穿搭範例不在少數，但若是小個子但又不特別纖細的女孩們，可以參考Meg的穿搭，分析與講解的方式很誠實，一系列基本單品生死鬥的主題也非常實用。

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Weartoeatiff

很多Model骨架偏大，身材卻都很纖細、骨感，因此撐得起衣服，被稱為衣架子，但大骨架女孩們的困擾就是稍微有點肉就會顯得很粗壯，Weartoeatiff是對這類型女孩來說很有參考價值的範例，有很多實用的挑選單品技巧！

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結語：

因為各種身型難題而有穿搭困擾的女孩們，不再愁世上沒有誠實的Model範本，這三位YouTuber分別針對大胸部、小個子、大骨架做了穿搭解說的影片，讓妳更了解自己適合什麼！

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原文：大胸部、小個子、大骨架女孩們的穿搭煩惱，這些 YouTuber 都知道！​

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